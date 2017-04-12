Очутиться в празднике

16 апреля весь христианский мир будет отмечать Светлое Христово Воскресение. В этом году один из тех случаев, когда Пасха совпадает у всех христиан – католиков, протестантов и православных. Чаще всего разница между датами бывает в несколько недель, а в этот раз празднуем в один день.

– Празднование Пасхи – это величайшее и радостное событие для всех христиан. Радостно, когда эта дата совпадает у католиков и православных, – говорит протоиерей Евгений Руденко, клирик вильнюсского Пречистенского Кафедрального собора. – Это связано с тем, что Православная церковь для исчисления опирается на юлианский календарь, точнее на Александрийскую пасхалию, которая была утверждена в 325 году на Первом Вселенском Соборе. Католики же на основании Григорианской пасхалии, введенной Папой Римским Григорием XV в XVI веке.

Православная пасха может варьировать между промежутками от 4 апреля (самая ранняя) до 8 мая (самая поздняя).

– В чем истинный смысл этого праздника?

– Первое упоминание о Пасхе мы находим в Библии в книге «Исход», когда сыны Израилевы были освобождены от рабства, в котором они находились у египтян. Для еврейского народа Пасха была напоминанием о том, что Бог освободил их от египетского рабства. Исхождение из плена в землю, обещанную Богом, фактически в землю свободы, жизни, счастья, радости.

Христианская Пасха – это есть не что иное, как празднование воскресения Христа и возможность для человека войти в землю обетованную, в Царство Божие, которое обещал Христос всем верующим в него. Событие это, действительно, радостное, потому что человеку важно осознавать, чувствовать и проживать жизнь с убеждением и надеждой на то, что он войдет в Царство Божие. Праздник Воскресения – это праздник внутреннего обновления человека, соединения его с Христом и победы его убеждений над суетой и рутиной мира.

Пасха – это праздник жизни и в этом смысле это праздник перехода от тлена теперешнего (все мы телесно умираем и с этим не поспоришь) к иной жизни, когда для души открывается совершенно иной мир, иная новая возможность, и никто и ничто не могут этому помешать. Как говорил апостол Павел, «ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». То есть никто не может отлучить нас от прямого, благого вмешательства Бога в нашу жизнь.

– Насколько важна внешняя атрибутика Пасхи – крашение яиц, выпекание куличей с последующим освящением их в храме?

– В христианстве пасхальное яйцо — это, отчасти, символ Гроба Господня, в котором была скрыта вечная жизнь. Мы знаем, что под скорлупой яйца скрывается новая жизнь. Поэтому пасхальное яйцо — это некий символ Воскресения Иисуса Христа, спасения и вечной жизни. Красный цвет, в который чаще всего окрашивают яйца, означает страдания и кровь Христа.

Освящать продукты к пасхальному столу никто не принуждает – это благочестивая традиция. Однако сама традиция освящения яиц и куличей в храме в Великую субботу дает возможность человеку прийти в храм, почувствовать свою принадлежность к празднику. Может быть, к человеку придет осознание, что этим праздник не может закончиться. Это некая внешняя атрибутивная прелюдия, которая подводит к главному, к тому, что будет совершаться ночью. Именно ночью будет совершаться духовное торжество. Поэтому, не отказываясь от освящения яиц и куличей, у человека есть возможность, во-первых, пообщаться со священнослужителем, а во-вторых, это может послужить неким вводом к тому, что он придет к полуночи в любой храм в городе, который ему ближе по месторасположению или внутренне ближе, чтобы попробовать очутиться в празднике. Именно в 12 часов ночи начнется празднование с его кульминацией. Ведь традиционно яства освящались после ночного пасхального богослужения. То есть для тех, кто пришел в храм помолиться, а не только освятить.

– Празднику Пасхи предшествует Великий пост. Увы, не все постятся. Поэтому не будет выглядеть освящение еды и затем разговение той пищей, от которой человек воздерживался в течение всего поста, неким фарсом?

– Почему увы? Здесь очень важно, какую цель человек преследует. Если он просто соблюдает традицию – это одно. Другое дело, если человек постился, желая заметить в себе что-то новое, а точнее, заметить старое, но невиданное ранее. Тогда для него пост будет временем осмысления и преодоления, а Пасха – освобождением от этого. В этом и есть глубинный смысл поста.

Смысл поста в воздержании. В чем будет это воздержание, пусть каждый человек определит для себя сам. Если иметь в виду воздержание от еды, то мы отказываемся от колоссального количества продуктов, это достаточно серьезно. Серьезно даже в плане здоровья, поэтому нужно очень хорошо подумать, особенно людям с разного рода недугами. Важны мера, осмысление поста и к чему мы приходим после поста. Если после поста в нас по-прежнему остались раздражение, злость, обиды, тогда был ли пост? Пост – не диета, а труд, цель которого – умение подчинять телесное духовному.

Для не постившихся Пасха – это тоже праздник. В христианстве не должно никого заставлять что-то делать, Церковь никого не заставляет поститься. Это исключительный выбор самого человека. Как говорил Иоанн Златоуст, «войдите все в радость Господа нашего: и первые и вторые мзду получите, богатые и бедные друг с другом ликуйте, воздержные и нерадивые день почтите! Постившиеся и не постившиеся – возвеселитесь сегодня! Трапеза полна пищи: наслаждайтесь все!.. Все пользуйтесь богатством благости! Никто пусть не плачет от бедности, потому что явилось общее царство».

Не важно, в каком возрасте человек приходит к Богу, ведь нашу жизнь определяет не рождение, а смерть, и задумываться об этом надо. Поэтому и не постившиеся пусть придут, но тут они услышат о том, что были и те, кто постились. Не спросят ли они, зачем те постились. И услышав ответ, может быть, в другой пост они будут в числе тех, кто постились. Не делит Бог людей на постившихся и не постившихся – он одинаково любит всех людей, как любой отец и мать любят своих детей одинаково. Точно так же и Бог любит всех одинаково, в той степени, в которой мы даже не представляем, что так возможно любить. Поэтому призывает Бог всех.

Пасха – этот тот праздник, когда в хорошем, в самом лучшем смысле выравниваются все. Когда заканчиваются все наши градации, разделения, и как хорошо, когда такой праздник есть. Бог его сделал, Он есть сам Начаток праздника, и Творец его, и Сам наша Пасха. Важно почувствовать это единение с Ним и друг с другом через Него с помощью Божественной (пасхальной) литургии.

– Как должна отмечаться Светлая седмица – первая неделя после Пасхи?

– Не секрет, что многими людьми окончание поста воспринимается как окончание достаточно «длительного забега», который успешно пройден и на финише человек не умер, а продолжает жить, продолжает хотеть есть, естественно. От столь длительного воздержания от животной пищи теперь он хочет воздать себе по заслугам. Действительно, во Светлую неделю запретов никаких нет (ни в среду, ни в пятницу), пост полностью упраздняется от Пасхальной недели до недели Антипасхи (имеется в виду следующее воскресенье после пасхального). Нужно избегать объедания, в которое так легко впасть после долгого поста. Поэтому очень важно, как праздновать, и если мы ждем Пасхи, чтобы затем всю неделю упиваться, то Христа на этом празднике, может так статься, не будет. Но если Он в этом празднике первый и главный, то мы молимся перед едой, благословляем еду, ходим на службу (все богослужения Светлой Седмицы совершаются при открытых Царских вратах, так что любой может во всех подробностях наблюдать за священнодействием), благодарим Бога, что дал нам возможность собираться вместе, радоваться друг другу, общаться, разговаривать напрямую.

На самом же деле, праздник Пасхи длится гораздо дольше, ведь пасхальная радость настолько велика, что ее невозможно ограничить семью днями.

Праздник Пасхи – это праздник жизни, мы понимаем, что души не умерли, они как раз живые, и мы молимся за живые души. Именно в пасхальную неделю хочется сосредоточиться на празднике жизни, празднике воскресения Иисуса Христа. По окончании Светлой седмицы первый вторник отмечается как Радоница (от слова радость). Это радость для всех усопших, которым мы как бы снова сообщаем благую весть о воскресении Христа. Накануне с вечера в понедельник совершается заупокойная служба и непосредственно литургия совершается во вторник утром. У меня есть внутреннее убеждение, что благодаря молитве мы доставляем им большое утешение (иным способом мы достигнуть его не можем). А утешение – это и есть большая радость. В этот день мы посещаем могилы близких.

– Сегодня Великий четверг. Чем важен этот день для верующих?

– В этот день мы вспоминаем одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, последнюю трапезу Иисуса Христа с учениками и установленное на ней Таинство причастия. Первичный смысл Великого четверга – это очищение души, причащение. Еще этот день называют Чистым четвергом.

Обычай наводить чистоту и мыть квартиру на Чистый четверг – в общем-то неплох, но, сметая грязь и паутину, все-таки было бы непогрешительным не забыть о паутине в нашей собственной душе.

Я желаю всем, чтобы мы и дальше сумели сохранять мир в душе, духовное равновесие, чтобы в нашей жизни, особенно среди считающих себя верующими, Христос занимал главное место. Постараемся осознавать это, чтобы в нашу жизнь сквозь повседневные проблемы и неурядицы приходила с миром радость о воскресшем Христе Спасителе и о том, что мы с Ним.

Надежда ГРИХАЧЕВА

Метки: N15 (1155) 13 апреля, Великий пост, Евгений Руденко, Интервью, Пасха, Светлое Христово Воскресение