Одержимый мэр испугался елки

Жители литовского городка Шимонис не согласились с требованием местного мэра снять с установленной на городской площади рождественской елки пятиконечную звезду. По словам жителей, этот символ не вызывает у них никакого негатива.

Живущий в Шимонисе мэр Купишкского района Дайнюс Бардаускас не согласен с местным населением. Для него горящая на елке звезда является не символом Рождества и Нового года, а напоминанием о коммунистической идеологии и СССР, на знамени которого находился этот символ. Политик, являющийся членом партии «Союз Отечества» – Христианские демократы Литвы, попытался заставить городскую общественность «деидеологизировать» елку, однако его требование получило противодействие не только со стороны местного населения, но и со стороны духовенства, передает ТАСС.

Несколько десятков местных жителей воспрепятствовали демонтажу. Градоначальнику они посоветовали заняться общественно полезными делами.

«Мы очень раздражены. Полный абсурд, звезда светит розовым и голубым светом, все красиво, ни у кого не возникает плохих ассоциаций. Только один мэр, кажется, вспомнил о коммунизме», — сказала журналистам портала Panskliautas.lt одна из участниц акции по имени Лаура.

«Для кого-то пятиконечная звезда в первую очередь, возможно, и ассоциируется с коммунизмом, но для меня такое сравнение равнозначно утверждению, что каждый лысый мужчина прежде всего напоминает вождя мирового пролетариата», – заявил настоятель местного костела Вознесения Девы Марии Саулюс Кумялюс.

С ним согласился епископ-эмирит Панявежского епископата Йонас Кауняцкас. «Не вижу в пятиконечной звезде ничего коммунистического», – сказал он.

Кауняцкас счел требование мэра Бардаускаса проявлением политического ханжества. Епископ сравнил эту ситуацию с демаршами отдельных жителей Панявежиса, которые заявили, что рождественское украшение центра города в красно-сине-белых тонах необходимо убрать, так как это является «напоминанием о России, флаг которой таких же цветов».

В Литве использование советской символики было запрещено в 2008 году. Ограничение коснулось, в частности, советской пятиконечной красной звезды, советских серпа и молота, а также гимнов Советского Союза и Литовской ССР. На митингах не разрешается демонстрировать советские флаги, а также портреты функционеров КПСС. В Уголовном кодексе отмечается, что символика такого рода может восприниматься как «пропаганда коммунистического оккупационного режима».

Елочная звезда-навершие является традиционным украшением в Новый год и Рождество. Она символизирует Вифлеемскую звезду, увидев которую, волхвы, согласно Евангелию от Матфея, прибыли в Вифлеем Иудейский, чтобы поклониться рожденному «царю Иудейскому».

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Дайнюс Бардаускас, Елка, Мэр, Шимонис