Одесский клезмер-бэнд «Мамины дети»

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Клезмер-бэнд «Мамины дети» — песни одесских дворов, живой звук от «носителей одесского языка». Клезмер-бэнд уже 20 лет на сцене, участник многочисленных фестивалей, теле- и кинопроектов (сериалы: «Ликвидация», «Черные кошки», «Сын за отца», «Слуга народа» и др.).

Коллектив родился в одесском ресторане «Джентльмен», где по четвергам собирались любители старой, иной одесской песни. Со временем репертуар стал обрастать авторскими песнями, песнями советских композиторов 30-х –60-х годов.

Главным принципом своей работы коллектив избрал сохранение лучших образцов одесского ресторанного исполнительства, что предполагает широчайший спектр жанров музыкального и литературного наследия славного города Одессы. Это и еврейские обрядовые свадебные песни, молдавская, цыганская, греческая, украинская танцевальная музыка, песни из кинофильмов, авторская песня.

Как это ни смешно, но особенность коллектива — в «живом» исполнении.

Неповторимость и особенность звучанию клезмер-бэнда «Мамины дети» придают эксклюзивный репертуар и естественная манера подачи одесского колорита, ведь все мы – родом из Одессы!

На концерте непринужденная обстановка, окунающая в мир детства, добра и настоящего одесского юмора. Да, с нами можно петь и танцевать!

16 апреля — в Вильнюсе в Доме польской культуры (ул. Наугардуко, 76)

Начало в 19.40.

Билеты распространяет bilietai.lt