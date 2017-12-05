Один из крупнейших алмазов в мире продан в Нью-Йорке за 6,5 млн долларов

Власти Сьерра-Леоне продали на аукционе в понедельник, 4 декабря, один из самых больших в мире необработанных алмазов, известный как “Алмаз мира” (Peace Diamond), сообщает Reuters. Цена за лот составила 6,5 млн долларов, его приобрел британский ювелир Лоренс Графф.

По данным BBC, вес алмаза составляет 709 карат. Он был обнаружен в марте текущего года в районе Коно на востоке страны англиканским пастором по имени Эммануэл Момо, который передал его правительству для продажи. Власти Сьерра-Леоне обязались ассигновать половину выручки от его продажи на нужды жителей небольшого поселка, в районе которого был найден камень.

“Алмаз мира” считается 14-м по величине зарегистрированным алмазом в мире. Он был продан со второй попытки. В мае камень был выставлен на аукционе в столице Сьерра-Леоне – Фритауне, где за него предлагали более высокую цену – 7,8 млн долларов. Но тогда власти отказались продавать алмаз, сочтя сумму слишком маленькой.

В преддверии аукциона в Нью-Йорке камень был показан примерно 70 потенциальным покупателям, семеро из которых изъявили желание его приобрести. Однако побить прежнюю ставку никто из них не смог. В итоге алмаз был продан за меньшую сумму, чем это было возможно раньше.

“Алмаз мира” стал вторым по величине в Сьерра-Леоне после добытого в 1972 году кристалла массой 969 каратов, который, как и все наиболее крупные драгоценные камни такого рода, получил собственное наименование – “Звезда Сьерра-Леоне”, напоминает ТАСС.

В 1990-х годах в Сьерра-Леоне за счет нелегальной торговли алмазами финансировалась гражданская война. В 2003 году Организация Объединенных Наций сняла запрет на экспорт этих драгоценных камней из Сьерра-Леоне, хотя контрабанда бриллиантами процветает в этой африканской республике до сих пор.

NEWSru.com

Метки: Peace Diamond, Алмаз мира, В мире