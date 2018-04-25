Один из терминалов аэропорта в Будапеште закрывали из-за подозрения на утечку радиации

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Один из терминалов международного аэропорта Будапешта в среду вечером был закрыт на три часа из-за инцидента с контейнером, содержащим радиоактивное вещество, передает агентство MTI . Представители аэропорта сообщили, что закрытие терминала с 19.30 до 22:30 вызвало задержку восьми рейсов.

«В окружающую среду не попало никаких вредных для здоровья веществ. Пассажиры находятся в полной безопасности», — сообщил агентству представитель управления по чрезвычайным ситуациям Венгрии Мартон Хайду.

Агентство сообщает, что проверка была вызвана перегревшимся контейнером с изотопом иридия, который одна из венгерских компаний заказала в российском городе Димитровграде. По предварительным данным, контейнер находился на борту самолета компании Turkish Airlines, который прибыл в Будапешт из Стамбула. Представитель компании Izotop Intezet Kft заявил, что повышение температуры при транспортировке подобных материалов считается нормальным явлением.

Иридий-192, который, как предполагается, перевозили самолетом, может представлять опасность для людей в случае недолжного обращения. Он может вызвать ожоги, радиационную болезнь и привести к гибели, если контакт с ним длится на протяжении нескольких дней.

NEWSru.com