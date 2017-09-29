Один из задержанных в Испании подозреваемых в отмывании 30 млн евро оказался менеджером АФК “Система”

Арнольд Спиваковский (Арнольд Тамм), которого задержали в Испании в числе 11 россиян в ходе спецоперации “Олигарх” по подозрению в отмывании более 30 млн евро, оказался действующим менеджером АФК “Система”. Эту информацию журналистам телеканала “Дождь” подтвердили в справочной службе компании.

В АФК “Система” телеканалу предоставили номер телефона приемной Спиваковского и пояснили, что фактически его рабочее место находится в Москве по адресу улица Спиридоновка, дом 20. На уточняющие вопросы в справочной службе компании отвечать отказались.

По указанному номеру журналистам заявили, что ничего не знают о Спиваковском, и отказались продолжать разговор. Позднее в пресс-службе АФК “Система” подтвердили, что Спиваковский является сотрудником группы, работающим в АО “Сокольский ДОК”. “О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем”, – добавили в компании.

Как отмечают журналисты, на сайте благотворительной организации “Российский детский фонд” ранее было опубликовано письмо, датированное 13 сентября 2017 года, с подписью Арнольда Спиваковского, где тот называет себя “руководителем проектов ОАО АФК “Система”.

Акционерная финансовая корпорация “Система” была образована в 1993 году. На сегодняшний день она является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России. Как сообщается на официальном сайте корпорации, инвестиционный портфель АФК “Система” состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и другие.

Накануне, 27 сентября, правоохранительные органы Испании раскрыли подробности спецоперации “Олигарх”, в ходе которой в провинции Малага были задержаны 11 выходцев из России, многих из которых непосредственно связывают с российскими организованным преступными группировками (ОПГ) “Солнцевская” и “Измайловская”.

Спецоперация разрабатывалась на протяжении четырех лет местными правоохранителями совместно с сотрудниками Европола. Следственные действия были санкционированы судом N1 Марбельи и спецпрокурором по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

По версии следствия, члены ОПГ “Солнцевская” и “Измайловская” “являются конкурентами в России, но партнерами в Испании”. Злоумышленники разработали преступную схему по отмыванию денег через три бизнеса в Испании – футбольный клуб “Марбелья”, выступающий в третьем по силе испанском дивизионе, производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche.

В ходе спецоперации среди прочих были задержаны владелец ФК “Марбелья” Александр Гринберг, вице-президент футбольного клуба Герман Пастушенко, владелец Aguas Sierra de Mijas Олег Кузнецов, два руководителя компании Сергей Дождев и Владимир Дзреев и Арнольд Спиваковский.

В правоохранительных органах Испании уточнили, что Спиваковский был лидером преступной группировки по отмыванию денег. Следователи также назвали его одним из руководителей ОПГ “Солнцевская” и ближайшим соратником лидера группировки Семена Могилевича, который “является одним из самых знаменитых преступников в мире”.

NEWSru.com

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