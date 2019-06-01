Один житель Литвы старше 15 лет в прошлом году приобрел 58 пачек легальных сигарет

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В прошлом году один житель Литвы старше 15 лет в среднем приобрел в розничной торговле и предприятиях общественного питания 1164 сигареты – это немногим больше 58 пачек.

За год количество легальных сигарет, приобретенных жителями страны, сократилось на 3,2%, сообщил Департамент статистики.

Производство сигарет в 2018 году увеличилось на 7,4%, экспорт – на 8,6%, между тем импорт сократился на 12%.

Розничный цены на табачные изделия в прошлом году выросли на 7,6%. Повышение цен на сигареты вызвало увеличение с 1 марта 2018 года тарифа акциза.

Действующий в Клайпеде единственный в Литве производитель табачных изделий Philip Morris Baltic принадлежит крупнейшему в мире производителю курева Philip Morris International.

BNS