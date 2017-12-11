Одна из запущенных из сектора Газа ракет попала в детский сад в Израиле

Одна из ракет, выпущенных в пятницу палестинскими радикалами из сектора Газа по приграничному израильскому городу Сдерот, попала в здание детского сада и повредила его. Об этом сообщается в коммюнике, распространенном в воскресенье пресс-службой Армии обороны Израиля. Как отмечает NEWSru Israel, ранее сообщалось, что в Сдероте взорвалась лишь одна ракета, а не две, как уточнили в ЦАХАЛе.

“Запущенная в пятницу из сектора Газа по расположенному на юге Израиля городу Сдерот попала и повредила здание детского сада, – указали военные. – Это является доказательством еще одной попытки нанести вред невинным гражданским лицам в Израиле”.

В пятницу вечером палестинские радикалы выпустили по Израилю из сектора Газа не менее трех ракет. Одну из них перехватила система ПВО “Железный купол”, две другие упали в Сдероте. Одна причинила ущерб машинам на парковке, вторая – детсаду. В результате этих ракетных обстрелов раненых не было, два человека обратились за медицинской помощью в состоянии шока.

Как напоминает ТАСС, запуски ракет по Израилю из сектора Газа возобновились после почти трехмесячного перерыва вслед за тем, как в среду президент США Дональд Трамп распорядился о переносе посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.

В ответ на обстрелы Армия обороны Израиля поразила в течение последних дней не менее пяти военных постов и объектов террористической организации “Хамас” в секторе Газа, в результате чего погибли два и получили ранения около 30 палестинцев.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является “единой и неделимой” столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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