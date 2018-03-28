Одобрена реформа миграционной системы

Правительство Литвы одобрило принципы реформы миграционной системы, которая призвана сконцентрировать в одном ведомстве вопросы гражданства, выдачи виз, личных документов.

В плане реформы намечено, что со следующего года будет действовать Департамент миграции в Вильнюсе с десятью территориальными подразделениями. Они объединят мощности, которые сейчас есть у нынешнего департамента, часть функций полиции и пограничников.

«Мы одобрили эту альтернативу, поскольку основной целью было заявить, что после реформы именно качество обслуживания, (…) обслуживания бизнеса, интересы нацбезопасности будут обеспечены», – сказал премьер Саулюс Сквярнялис.

Как сказал новостному агентству BNS вице-министр внутренних дел Гедрюс Сурплис, согласно подтвержденному плану Департамент миграции переймет у полиции вопросы гражданства, выдачи паспортов и карточек удостоверения личности граждан Литовской Республики, выдачи виз, их аннулирования, консультаций, между тем контроль за нелегальной миграцией останется в ведении Службы охраны госграницы Литвы.

Согласно плану реформы, миграционную политику будет формировать специальная группа в МВД, а ее вехи будет устанавливать вновь учреждаемая комиссия под руководством министра внутренних дел, в которой будут работать представители министерства, ответственные за миграцию.

Как отметил премьер, действующая сейчас миграционная система окостенела.

В Литве с интенсивным ростом иммиграции в адрес Департамента миграции звучат претензии по поводу того, что он не готов к таким изменениям. Его руководитель Эвелина Гудзинскайте отметает критику, ссылаясь на нехватку ресурсов.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, иммиграция, реформа