ОЭСР в апреле будет решать, голова ли Литва стать её членом

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) следующей весной будет решать, голова ли Литва стать её членом, сообщает деловое издание Verslo zinios.

Главный координатор вступления Литвы в ОЭСР Николо Бонуччи в интервью газете заявил, что “комитеты ОЭСР, а их 21, изучают прогресс Литвы и каждый в своей области примет соответствующее решение: можно ли уже констатировать, что государство достойно приглашения в организацию. До сего времени уже 17 комитетов приняли положительные оценки Литвы, остальные ещё рассматривают (ситуацию) в курируемых ими областях. В феврале-апреле следующего года ожидается решение всех комитетов ОЭСР, готов ли кандидат к вступлению в организацию”.

Он указал, что если в апреле все комитеты одобрят вступление, то Совет ОЭСР сможет в мае принять окончательное решение. Он добавил, что в настоящее время ОЭСР больше всего нуждается в том, чтобы увидеть, как на деле работают проводимые реформы.

BNS

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