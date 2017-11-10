Официальная статистика: рекорды бьют и эмиграция, и иммиграция

До ноября этого года из Литвы эмигрировало больше жителей, чем за весь прошлый год, однако рекордных цифр достигла не только эмиграция, но и иммиграция, свидетельствуют данные Департамента статистики.

В январе-октябре этого года из Литвы эмигрировали 50 888 жителей, из них более 96% – граждане Литвы. В прошлом году за весь год Литву оставили 50 333 жителей.

Иммиграция также превысила прошлогодние показатели: за десять месяцев в Литву прибыли 23 516 лиц, когда за весь 2016-ый год в Литве приехали 20 162 иммигрантов. В январе-октябре этого года количество вернувшихся в Литву литовских граждан выросло почти на тысячу: прибыли 15 110 литовцев, против прошлогоднего годового показателя в 14 207.

Постепенно растет и доля прибывающих в Литву иностранцев: в прошлом году они составили 30% прибывших, а за десять месяцев этого года – 36%.

BNS

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