Официально открыт завод БелДжи

Пять лет прошло от замысла наладить в Беларуси выпуск автомобилей «Джили» до его исполнения. В апреле 2012 года был заключен инвестиционный договор, а в прошлом месяце завод по производству модели «Атлас» сдан в эксплуатацию. Все это время проект курировал лично Президент Беларуси. На его реализацию был направлен специальный указ.

Проектная мощность предприятия 60 тысяч машин в год. На нее планируется выйти в течение пяти лет. Руководство завода заверяет, что план роста составлен с учетом уже имеющихся договоренностей с белорусскими и российскими дилерами. Рынок уже прощупан крупноузловой сборкой машин, налаженной несколько раньше. Спрос просматривается стабильный. И хороший задел положен. За два месяца тестовой эксплуатации изготовлено 437 автомобилей. Часть из них еще ждет новых хозяев на территории предприятия. Но свободных уже нет. Все законтрактованы.

Что еще более важно, с помощью китайских партнеров страна получает действительно белорусский автомобиль. Уже сегодня локализация составляет почти треть. То есть столько комплектующих изготавливается в Беларуси. План на будущий год — 50 процентов локализации, и этот показатель имеет все предпосылки для дальнейшего роста. Таким образом, создан мощный локомотив для развития собственных производств автокомпонентов. Но еще ценнее то, что закладываются основы собственной школы легкового автоконструирования.

Планы завода не ограничиваются 60 тысячами автомобилей. При удачном закреплении на рынках всерьез рассматривается перспектива о двойном увеличении проектной мощности. Но ясные перспективы не только у традиционного производства. Китайские партнеры подарили Беларуси для тестирования электромобиль «Джили». Это предвестник будущих совместных проектов по технологиям завтрашнего дня.

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Беларусь