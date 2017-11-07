Офшорной тайны больше не существует: “Райское досье” разоблачает 120 политиков из 50 стран

Спустя полтора года после появления “Панамского досье”, которое приподняло завесу над закулисными офшорными финансовыми операциями с участием политиков, чиновников и знаменитостей со всего мира, первые полосы СМИ взорвались новой сенсацией: международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал архив из 13,4 млн документов юридической компании Appleby и первые итоги изучения файлов. В расследовании принимали участие 382 журналиста из 67 стран. Они установили тайные финансовые операции в интересах 120 политиков из 50 стран, включая британскую королеву.

“Райский архив” показывает, как активно политическая элита использовала тайные налоговые оазисы, расположенные по большей части на райских островах – Сейшелах, Бермудах, Британских Виргинских островах и т. п. Там супербогачи скрыли 7,9 трлн евро налогов. Офшоры представляют собой систему, которая богатых делает богаче, а бедных беднее, пишет InoPressa в обзоре мировых СМИ.

Paradise Papers состоят из трех массивов данных, в целом представляющих собой около 13,5 млн документов: 6,8 млн внутренних бухгалтерских документов международной юридической фирмы Appleby, основанной на Бермудских островах, но имеющей представительства в 10 офшорных зонах; 566 тыс. внутренних бухгалтерских документов бюро AsiaСiti Trust, расположенного в Сингапуре; и 6,2 млн документов из конфиденциальных отчетов компаний, расположенных в 19 офшорных зонах.

Газета Sueddeutsche Zeitung, благодаря анонимному источнику которой досье увидело свет, отмечает, насколько тесно промышленно развитые страны вовлечены в офшорный бизнес. “Налоговый рай помогает уклониться от уплаты налогов не только концернам, но и частным лицам. И речь давно идет не только о налогах, а о том, как богатым обойти те законы, которые им мешают”, – замечает издание.

Офшоры, говорится в статье, имеют влияние на всех нас, простых людей. Экономики стран недосчитываются миллиардов, которые должны поступать в казну в качестве налогов и которых не хватает, например, “на поддержание работы больниц, создание новых мест в детских садах или обеспечение безопасности улиц”. Экономист Габриэль Цукман подсчитал, что супербогачи скрыли в офшорах 7,9 трлн евро налогов.

Журналисты El Confidencial разглядели на одном из отсканированных документов рукописную ремарку Роберта Вудса, главы компании Appleby. “Удивительно, с каким дерьмом мы соглашаемся работать, просто невероятно”, – писал он, адресуясь, по всей видимости, мирозданию и не надеясь на оглушительный ответ от мирового сообщества.

Французская Le Figaro приводит подробную информацию о британской юридической фирме, основанной на Бермудских островах. Издание отмечает, что на долю Appleby приходится только 6,8 млн файлов из “райского досье”. Остальные опубликованные документы утекли из сингапурской AsiaCity Trust и 19 других офшорных компаний.

Appleby называет себя “одним из крупнейших поставщиков юридических офшорных услуг”. Офисы компании действуют на острове Мэн, на Маврикии и Сейшельских островах.

Компания была основана еще в конце XIX века адвокатом Реджинальдом Вудфилдом Эпплби. В 1940 году, когда парламент Бермудских островов собрался для обсуждения налогообложения острова, мистер Эпплби встал на сторону тех, кто считает подоходные налоги “пытками, которых следует избегать любой ценой”, и развернул лоббистскую кампанию. Ставка налога для иностранцев и местных жителей была установлена в размере 0%. Решение никогда не пересматривалось.

Глобальная экспансия фирмы началась в 1979 году. Фирма предлагала услуги по извлечению выгоды из льготного налогового законодательства в офшорах по всему миру.

Каждый из офисов компании имеет свою специализацию в зависимости от особенностей местного налогового законодательства. Так, например, остров Мэн – рай для владельцев частных самолетов, а нормандский остров Джерси – для онлайн-операторов азартных игр.

Услугами Appleby пользуются как коммерческие компании, так и частные лица. Список услуг весьма обширен – начиная с создания семейных трастов и заканчивая оптимизацией НДС.

Журналисты обращают внимание на то, что еще на прошлой неделе, до публикации “райского досье”, Appleby опубликовала заявление, в котором отрицается любое незаконное поведение. “Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности наших клиентов и мы разочарованы тем фактом, что СМИ решили использовать информацию из нелегальных источников”, – говорится в документе.

Представители фирмы утверждают, что очень серьезно относятся к любым сообщениям о возможных нарушениях закона. Однако “тщательное внутреннее расследование по этому поводу свидетельствует об отсутствии доказательств, свидетельствующих о каких-либо правонарушениях”.

По мнению Ouest France, это утверждение может быть близко к истине. В то время, как сотрудники Mossack Fonseca без колебаний пересекали красную черту в уклонении от уплаты налогов, в Appleby старались оставаться на правильном пути.

Об этом же говорит участвовавшая в международном расследовании “Новая газета”. “На сегодняшний день Appleby – одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. Кроме того, Appleby считалась одним из самых “чистых” офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов”, – отмечается в статье.

И если клиентами Mossack Fonseca были многие преступники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации, озабоченные чистотой своей репутации, к примеру Nike, Apple, Facebook. Да и наличие королевы Великобритании в списке клиентов говорит о многом. А вот персонажей из России в опубликованном досье заметно меньше, возможно, тоже в связи с принципиальностью Appleby, пишет “Новая газета”.

Тем не менее налоговые органы целого ряда стран изъявили желание получить доступ к “райскому досье” для самого пристального изучения. Так, например, офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выпустил соответствующее заявление. “Важно отметить, что инвестиции в офшорные компании не являются автоматическим признаком правонарушений, но HMRC (Доход и таможня Ее Величества) попросил срочно ознакомиться с документами, чтобы он мог изучить любые обвинения”, – цитирует Reuters.

А министры финансов Евросоюза решили встретиться во вторник, 7 ноября, чтобы обсудить создание черного списка мировых налоговых убежищ. Обсуждение этого вопроса готовилось в течение нескольких последних месяцев, и новые публикации добавили еврочиновникам решимости.

Реакция на утечку офшорных документов займет у различных официальных структур еще немало времени, а вот главный посыл произошедшего, пожалуй, уже сформулирован газетой Sueddeutsche Zeitung, которая провозгласила прекращение существования такого понятия, как офшорная тайна. “Ни политики, ни крупные концерны, ни те, кто нарушает условия санкций, или уклоняется от уплаты налогов, или дергает за нужные ниточки за кулисами, не могут теперь исходить из того, что их деяния останутся тайной. То, что происходит на темной стороне глобального финансового мира, может быть выведено на чистую воду в любой момент”, – констатирует издание.

NEWSru.com

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