Оглашен план налога на автомобиль

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После множества разговоров о возможном налоге на автомобили Министерство окружающей среды огласило истинные свои планы. Они – намного жестче, чем могли представить водители. Представители власти не намерены ограничиться только налогами на автомобили.

Определили дату

В зарегистрированном Министерством окружающей среды правительственном постановлении «Об утверждении национального плана уменьшения загрязнения воздуха» говорится, что водители не только должны будут платить за свои автомобили, но также будет ограничиваться регистрация более старых автомобилей, повысится акциз на дизелин, а также будет ограничиваться движение автомобилей в городах.

Есть и несколько положительных намерений, но ими, скорее всего, смогут воспользоваться более зажиточные жители – планируются скидки тем, кто покупает новые электромобили или гибриды, а также субсидии тем, кто меняет старый автомобиль на более новый.

Министерство окружающей среды также назвало предполагаемую дату введения налога на автомобили – 2020 год. Интересно, что в 2020 году состоятся выборы в Сейм, поэтому может быть, чтj проблемs нового налога и недовольство водителей придется решать вопросы вновь избранным политикам.

12 основных изменений

Весь подготовленный министерством план уменьшения загрязнения окружающей среды должен вступить в силу уже в конце этого года, а для отдельных мер подобраны разные даты. В плане предусмотрено и еще больше изменений, касающихся используемых в домах котлов, сельского хозяйства и промышленного производства, однако для водителей самое главное – следующие запланированные действия:

*Правовое регламентирование, ограничивающее приобретение дорожно-транспортных средств. Ограничить регистрацию транспортных средства Euro 4 и более низких классов выпуска в Литве.Стандарт Euro 4 действовал в Литве до 2009 года, значит, это изменение будет означать, что регистрациях всех автомобилей выпуска до 2009 года будет ограничена. Планируемая дата введения – уже следующий, 2019 год.

*Введение для легкового транспорта налога на загрязнение окружающей среды. Налогообложение легковых автомобилей по их уровню выброса загрязнений. Это налог платят владельцы транспортных средств. Правда, каким он может быть, пока точно не оглашается. Планируемая дата введения налога – 2020 год.

*Повышение тарифа акциза на дизельное топливо. На сколько точно он будет повышаться, не оглашается.

* Ограничение в городах движения дизельных транспортных средств. Финансовые поощрения самоуправлениям 5 крупнейших городов (Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Панявежиса), которые ограничивают движение дизельных автомобилей в городе или в его части. Финансовое поощрение предоставляется за внедрение ограничения и может быть использовано только на реализацию целей, связанных с сектором сообщения. Это проблема должна быть запущена в 2020-2027 годах, но финансирование не предусмотрено.

*Поощрение приобретения легковых автомобилей более высокого качества. Финансовые поощрения физическим лицам, приобретающим новый автомобиль или гибрид (электричество/бензин) с предоставлением разовой безвозвратной субсидии размером равным НДС.

Эта программа должна действовать в 2021-2027 гг. и на нее должно быть выделено 20 млн евро. Скидка в размере НДС означает, что электромобили и гибриды подешевеют на одну пятую: т. е. водитель, покупающий гибрид стоимостью около 25 тыс. евро, сможет сэкономить около 4,3 тыс. евро, а при покупке электромобиля ценой около 35 тыс. евро можно сэкономить около 6 тыс. евро. Это – достаточно большие скидки, но намечаемые 20 млн евро быстро израсходуются. Их в среднем хватит на покупателей, приобретающих только 4,7 тыс. гибридов или 3,3 тыс. Электромобилей.

*Поощрение замены легковых автомобилей на машины, с меньшим выбросом загрязняющих веществ. Финансовые поощрения физическим лицам, покупающим легковой автомобиль не старее чем 6 лет не на дизельном двигателе со сдачей автомобиля, эксплуатировавшего 10 или более лет как непригодного к эксплуатации (разовая субсидия без возврата). Эта программа также должна действовать в 2021-2027 гг. и на нее будет предназначено аж 40 млн евро. Такой план имеет, пожалуй, больше всего перспектив, если иметь в виду покупательную способность литовцев. Однако особенно важно, как точно запланированные субсидии будут распределены и не воспользуются ли этой прибылью пронырливые продавцы автомобилей.

*Оборудовать систему дистанционной регистрации на скоростных трассах или в городах, которая идентифицировала бы и регистрировала количество вредных выбросов и других параметров транспортных средств, не соответствующих установленным параметрам. Результаты регистрации составят основу для применения административной ответственности (например, аннулирование талона техосмотра), или для начала, информирование владельца автомобиля о технических проблемах его машины, или прибегнуть к другим правовым мерам в целях уменьшения на дорогах количества транспортных средств, с высоким выбросом вредных веществ. В 2020-2030 гг. на это будет выделено 4 млн евро.

*Создается возможность для того, чтобы жители сообщали о замеченных ими транспортных средствах, которые явно загрязняют окружающую среду. Владелец транспортного средства, возможно загрязняющего окружающую среду, получит информационное сообщение о техническом состоянии его автомобиля с рекомендацией привести его в порядок. Получив за установленный период несколько сообщений о том же транспортном средстве, владелец автомобиля будет вызван в центр техосмотра для контроля выброса загрязняющих веществ указанным автомобилям.

*Финансовые поощрения физическим и юридическим лицам, внедрившим технологию Nox селективной каталитной редукции в транспортных средствах, используемых в хозяйственно-коммерческой деятельности. Форма финансового поощрения — частичная компенсация владельцу понесенных расходов на внедрение. Эта программа также будет действовать в 2021-2027 гг. и на нее будет предназначено еще 20 млн евро.

*Обновление городского общественного парка транспортных средств. Финансовые поощрения городским самоуправлениям на приобретение средств общественного электротранспорта. В 2021-2027 гг. на это будет выделено 30 млн евро.

*Обновление парка общественного транспорта местного сообщения. Финансовые поощрения районным самоуправлениям на приобретение средств общественного электротранспорта или гибридного. В 2021-2027 гг. на это будет предназначено еще 30 млн евро.

*Формирование и поощрение навыков экологического вождения. Публичные компании, побуждающие водителей управлять транспортным средством экологически, применять методы экологического управления, раскрывающие особенности экологического вождения, планируемая дата – 2019-2030 гг., на это будет выделено 30 тыс. евро.

По своему усмотрению

Как утверждается в проекте, в отчете Еврокомиссии за 2017 год о Литве указано, что концентрация выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ в настоящее время не превышает применяемых национальных пределов, но более крупные города страдают от транспортных пробок, низкого качества воздуха и других проблем, а городским самоуправлениям не хватает средств для их решения.

По утверждению авторов проекта, налогообложение транспортных средств в Литве – самое низкое в ЕС, и при его установлении не принимается во внимание природоохранный фактор транспортных средств – ни в какой форме не облагаются налогами личные легковые автомобили, не собирается налог с пользователей дорогами за личные легковые автомобили, которые составляют большую часть старого парка, количество вредных выбросов автомобилей, заново зарегистрированных в Литве, значительно превышает средний показатель по ЕС, акциз на горючее, бензин и дизельное топливо для двигателей – один из самых низких в ЕС.

Этот план еще должно утвердить правительство.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ