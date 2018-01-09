  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.01.09 Текущий номер: N1 (1193) 4 января
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Ограничение на расчеты наличными в Литве откладываются

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 09, 12:00   |   Комментариев: 0

Замедляются ведущиеся уже ни один год дискуссии об ограничениях на расчеты наличными средствами. Сейчас обещают, что закон, предусматривающий рубеж в 3 тыс. евро для наличных расчетов, будет принят в этом году и вступит в силу в следующем году, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

“Возможно, не так уж и срочно именно сейчас принимать этот закон, можно еще обсудить его, более того, возникает много вопросов и дискуссий. С приближением весенней сессии и во время ее Комитет по бюджету и финансам организует формальное рассмотрение этого проекта, которое потом будет перенесено в зал пленарных заседаний сейма. Будем надеяться, что во время весенней сессии закон об ограничении наличных расчетов будет принят”, – сказал председатель Комитета сейма по бюджету и финансам Стасис Якялюнас.

По его словам, после рассмотрения проекта в парламенте выясняется, что политики, по сути, согласны с предложенным правительством ограничением в 3 тыс. евро. Такое предложение Кабмин выдвинул еще в июне прошлого года.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿