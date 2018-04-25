Океанариум в Валенсии – один из лучших в мире

Пользователи портала о путешествиях Tripadvisor поставили океанографический парк Oceanogràfic в Валенсии на второе место в мире после Лиссабонского океанариума.

Премия Travellers’ Choice в разных категориях присуждается ежегодно на основе мнений 500 тысяч путешественников со всего мира.

Океанографический парк в Валенсии – крупнейший в Европе. Он поднялся с четвёртого места в рейтинге Tripadvisor в прошлом году на второе в нынешнем, обогнав канадский Ripley’s Aquarium и Океанариум Джорджии в США. Администрация Oceanogràfic поблагодарила пользователей за высокую оценку.

До этого портал наградил океанариум сертификатом качества, который отмечает заведения, неизменно демонстрирующие приверженность высоким стандартам гостеприимства.

noticia.ru