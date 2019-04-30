Около 150 литовских военных участвуют в учениях в Эстонии

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Около 150 литовских военных участвуют в начавшихся в понедельник в Эстонии международных учениях Spring Storm («Весенний шторм»), сообщила армия.

В учениях участвует рота профессиональных военных Батальона мотопехоты им. великого князя Литвы Кястутиса с причисленными к нему специалистами по логистике, инженерами, специалистами по управлению воздушными атаками и элементами командования батальоном, сообщил BNS представитель по связям с общественностью литовской армии, капитан Андрюс Дилда.

На учениях, которые пройдут с 29 апреля по 17 мая, военные будут отрабатывать синхронизацию боевых планов, сотрудничество в сфере управления, повышение общей готовности к тактическим задачам, сообщили вооруженные силы Эстонии.

В учениях примут участие почти 10 тыс. военных из Эстонии и союзнических стран.

BNS