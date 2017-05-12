Около 160 литовских военных участвует в учениях в Эстонии

Около 160 литовских военнослужащих в течение двух ближайших недель будет участвовать в учениях “Весенняя буря – 2017” (Kevadtorm 2017), сообщило в пятницу Минобороны.

В учениях участвуют преимущественно призывники из дислоцированного в Алитусе Уланского батальона Великой княгини Бируте.

Как сообщает министерство, во время учений будут оцениваться готовность военных к боевым действиям, а также навыки пехотинцев действовать совместно с другими родами войск страны и вооруженными силами союзников, сотрудничество штабов и подразделений.

Учения “Весенняя буря – 2017” – одни из крупнейших ежегодных учений в Эстонии, они проводятся с 2003 года.

BNS

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