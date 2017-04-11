Почти 700 пограничников, полицейских и сотрудников общественной безопасности во вторник принимали участие в учениях для противостояния так называемым “зеленым человечкам” на государственной границе.
По указу министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса были проведены учения с тактическим сценарием, при котором спецсилы недружественного к Литве государства нелегально пересекают границу и готовятся занять одну из пограничных застав и комиссариат полиции Шальчининкского района.
“Имитировалось вторжение зеленых человечков на территорию Литвы, высадка из поезда”, – сообщил после учений журналистам Эймутис Мисюнас.
“Зелеными человечками” были названы российские военные, которые в 2014 году начали аннексию принадлежащего Украине Крымского полуострова. Все же, министр не подтвердил, что в ходе учений готовились противостоять именно российским диверсантам.
Об учениях заранее были информировано лишь руководство полиции, Службы Охраны госграницы Литвы и Службы общественной безопасности. Рядовые должностные лица, операторы Центра общей помощи заранее не знали, что это учения.
Метки: зеленые человечки, Литва, пограничники, учения
Ричард извени что когда ты лизал мой зад я тебе в лицо пернул. Извени, братан.
Отрабатывать надо и хлеб свой тоже надо отрабатывать,чтобы служба мёдом не казалась.
Отнюдь не дебилы!
Я,когда читаю такую вот инфу,думаю что(!),что то опять сорвалось с улудшением жизни в Литве!
Провалилась ешё одна реформа или просто денег нет,улучшить жизнь в стране.
И тогда на первый палан,как в Голливуде на “зелёный фон”,выползает некая внешняя угроза.
Почему на “зелёный фон”?
Просто потому,что потом,вместо фона,можно что угодно в кадр вставить…
Это,аксиома.
И да…а кто отменял повышение рейтинга политиков,таким образом?
ДБ.(с) (Лавров)