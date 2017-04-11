Около 700 уставных должностных лиц отрабатывали ответ на действия “зеленых человечков”

Почти 700 пограничников, полицейских и сотрудников общественной безопасности во вторник принимали участие в учениях для противостояния так называемым “зеленым человечкам” на государственной границе.

По указу министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса были проведены учения с тактическим сценарием, при котором спецсилы недружественного к Литве государства нелегально пересекают границу и готовятся занять одну из пограничных застав и комиссариат полиции Шальчининкского района.

“Имитировалось вторжение зеленых человечков на территорию Литвы, высадка из поезда”, – сообщил после учений журналистам Эймутис Мисюнас.

“Зелеными человечками” были названы российские военные, которые в 2014 году начали аннексию принадлежащего Украине Крымского полуострова. Все же, министр не подтвердил, что в ходе учений готовились противостоять именно российским диверсантам.

Об учениях заранее были информировано лишь руководство полиции, Службы Охраны госграницы Литвы и Службы общественной безопасности. Рядовые должностные лица, операторы Центра общей помощи заранее не знали, что это учения.

BNS

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