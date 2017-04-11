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Около 700 уставных должностных лиц отрабатывали ответ на действия “зеленых человечков”

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 11, 16:10   |   Комментариев: 4

Почти 700 пограничников, полицейских и сотрудников общественной безопасности во вторник принимали участие в учениях для противостояния так называемым “зеленым человечкам” на государственной границе.  

По указу министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса были проведены учения с тактическим сценарием, при котором спецсилы недружественного к Литве государства нелегально пересекают границу и готовятся занять одну из пограничных застав и комиссариат полиции Шальчининкского района.

“Имитировалось вторжение зеленых человечков на территорию Литвы, высадка из поезда”, – сообщил после учений журналистам Эймутис Мисюнас.

“Зелеными человечками” были названы российские военные, которые в 2014 году начали аннексию принадлежащего Украине Крымского полуострова. Все же, министр не подтвердил, что в ходе учений готовились противостоять именно российским диверсантам.

Об учениях заранее были информировано лишь руководство полиции, Службы Охраны госграницы Литвы и Службы общественной безопасности. Рядовые должностные лица, операторы Центра общей помощи заранее не знали, что это учения.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (159.148.89.56) As пишет:
    2017 04 11 at 20:20

    Ричард извени что когда ты лизал мой зад я тебе в лицо пернул. Извени, братан.

  2. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 04 11 at 20:15

    Отрабатывать надо и хлеб свой тоже надо отрабатывать,чтобы служба мёдом не казалась.

  3. (78.62.184.235) grafaspirmas пишет:
    2017 04 11 at 18:34

    Отнюдь не дебилы!
    Я,когда читаю такую вот инфу,думаю что(!),что то опять сорвалось с улудшением жизни в Литве!
    Провалилась ешё одна реформа или просто денег нет,улучшить жизнь в стране.
    И тогда на первый палан,как в Голливуде на “зелёный фон”,выползает некая внешняя угроза.
    Почему на “зелёный фон”?
    Просто потому,что потом,вместо фона,можно что угодно в кадр вставить…
    Это,аксиома.
    И да…а кто отменял повышение рейтинга политиков,таким образом?

  4. (178.65.63.173) слава пишет:
    2017 04 11 at 17:30

    ДБ.(с) (Лавров)






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