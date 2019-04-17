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В Вильнюсе отопительный сезон закончится в пятницу. Примеру Вильнюса последует Клайпеда, Каунас обещает принять решение после Пасхи.

С пятницы отопление в Вильнюсе будет отключено в школах и дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, многоквартирных домах и административных зданиях, сообщили в муниципалитете.

Вилюс Шиляускас, директор администрации Каунасского муниципалитета, сообщил, что город обещает принять решение об окончании отопительного сезона на следующей неделе.

«Несмотря на то, что дневная температура удивила, ночью температура падает до нескольких градусов тепла. Решение о завершении отопительного сезона будет принято после Пасхи с учетом средней температуры воздуха за последние три дня », — сказал Шиляускас.

Руководитель Клайпедского муниципального подразделения Альгис Гайжутис заявил, что в пятницу город планирует отключить отопление.

«Мы также рассматриваем вероятность окончания сезона с пятницы. Закончим либо в пятницу, либо после Пасхи. Опять же, эти три дня, они наверняка будут теплыми, и вопрос стоит ли отапливать. Мы принимаем во внимание прогнозы — дни достаточно теплые, но ночи холодные», — сказал А.Гайжутис.

Окончание отопительного сезона объявляется, когда средняя температура воздуха составляет не менее 10 градусов по Цельсию в течение трех дней подряд.

В прошлом году отопительный сезон закончился 9 апреля, 2017 году — 4 мая,а 2016 года — 2 мая.

BNS