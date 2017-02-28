Окружная дорога – рай для лихачей

Уже два месяца жители и гости столицы радуются Западной окружной дороге, которая помогает избежать пробок. Но некоторые недисциплинированные водители пытаются сэкономить время и за счет превышения скорости.

Служба дорожной полиции сообщает, что оборудованные на Западной окружной дороге стационарные измерители скорости движения уже работают и в первый месяц этого года зафиксировали почти 50 случаев превышения дозволительной скорости.

На Западной окружной дороге скоростной режим – 90 км/ч, и он ограничен лишь в нескольких местах. Однако некоторые водители значительно превышают этот скоростной режим. Среди зафиксированных случаев – 165 км/ч (BMW 320), 156 км/ч (Audi A3), 154 км/ч (Infiniti QX56).

Служба дорожной полиции информирует, что в связи с зафиксированными нарушениями сформированы протоколы, которые вскоре получат водители, превысившие скорость. За превышение скорости предусмотрена довольно строгая ответственность – лица, превысившие скорость более чем на 50 км/ч, лишаются водительских прав сроком до 6 месяцев, им будут назначены штрафы до 550 евро.

Вильнюсское самоуправление отмечает, что Западная окружная дорога намного сократила столичные пробки. Влияние объездной дороги на транспортные потоки особенно заметно по утрам.

Длительность утренней пробки на улице Укмяргес в сторону центра сократилась до 50 минут, а наиболее заметны изменения на улице Юстинишкю, где транспортный поток сократился на треть.

Однако на 20% вырос автомобильный поток на улице Ригос в сторону центра.

BNS

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Литва, Окружная дорога