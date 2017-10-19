Окружной судья в США заблокировал третий иммиграционный указ Трампа, ограничивавший въезд для граждан 8 стран

Окружной судья в Гонолулу (штат Гавайи) Деррик К. Уотсон заблокировал последнюю версию иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, ограничивающего въезд в США для граждан восьми стран – Сирии, Ливии, Ирана, Йемена, Чада, Сомали, Северной Кореи и Венесуэлы, сообщает The Washington Post.

Решение окружного судьи будет обжаловано, но в данный момент это значит, что администрация не может ограничить въезд граждан из перечисленных стран. Запрет должен был вступить в силу утром в среду, 18 октября.

В 40-страничном решении судьи говорится, что последний запрет “страдает теми же болезнями, что его предшественник”. Судья Уотсон, который в марте заблокировал предыдущий аналогичный указ Трампа, отметил, что новый указ “является дискриминационным по признаку национальности”, что “противоречит федеральному закону и основополагающим принципам нации”.

Федеральное иммиграционное законодательство “не дает президенту неограниченной возможности делать все, что ему нравится”, заметил судья. В новом документе отсутствуют доказательства того, что въезд более чем 150 млн граждан из шести указанных там стран будет ущемлять интересы США.

Белый дом опубликовал на своем сайте заявление, где решение Уотсона названо “опасно ошибочным” и “подрывающим усилия президента по обеспечению безопасности американцев и минимальных стандартов безопасности при въезде в США”, а также целостность иммиграционной системы и безопасность нации.

“Мы уверены, что судебная власть в конечном счете поддержит законные и необходимые действия президента”, – говорится в заявлении.

Представитель Министерства юстиции Иэн Приор сказал, что правительственные юристы оперативно обжалуют решение. В Министерстве внутренней безопасности США подтвердили, что любое решение суда будет выполнено, но там рассчитывают на победу при апелляции, говорится в заявлении и. о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк.

Как отмечает LiveMint, поскольку Белый дом намерен бороться и уверен, что выиграет юридическую битву, дело снова может попасть в Верховный суд США, который до сих пор оказывался более восприимчивым к усилиям Трампа по сокращению иммигрантов, чем судьи нижестоящих судов.

Напомним, что в июне Верховный суд отменил ряд решений нижестоящих судебных инстанций, блокировавших его иммиграционный указ, а именно большую часть постановлений, в которых говорилось, что Трамп превысил свои полномочия и обошелся с мусульманами не по Конституции, и подтвердил запрет на въезд в страну для некоторых категорий иностранцев.

Трамп подписал заблокированный теперь указ 24 сентября, добавив к списку стран, гражданам которых запрещен въезд в США, КНДР, Чада и Венесуэлы. Указ должен был вступить в силу в полночь или в 07:00 по Москве, одновременно продлевался бы введенный ранее запрет на въезд для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали.

Это была третья попытка запрета въезда в страну. Трамп подписал второй иммиграционный указ 6 марта. В отличие от первой версии указа, подписанной 27 января, в новом документе содержался запрет на въезд в США граждан шести стран: Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии. Из списка был исключен Ирак.

Первый иммиграционный указ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев. В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.

NEWSru.com

Метки: В мире