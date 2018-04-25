Олег Винник — с новой программой «Ты в курсе» c концертом живого звука в Вильнюсе

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11 мая в Вильнюсе в COZY by Siemens arena выступит украинский певец, композитор, автор песен Олег Винник. Он больше известен в странах Европы — Германии, Австрии, Швейцарии — как талантливый исполнитель главных ролей мюзиклов под сценическим именем OLEGG.

Его знаменитые песни — «Нино», «Возьми меня в свой плен», «Счастье», «Хочу на берег океана» — покорили сердца слушателей. Певец, любимец женщин, один из популярных украинских исполнителей, собирает полные залы слушателей. Олег — член комиссии Х ФАКТОРА 8 и Х ФАКТОРА 9, Украины.

Олег Винник за короткое время обрел ошеломляющий успех и сегодня по праву считается самым востребованным и гастролирующим артистом Украины. Треки певца возглавляют ведущие чарты СНГ, клипы собирают миллионы просмотров в YouTube. В каждом городе артиста встречают переполненные залы, а билеты на концерты раскупаются за месяцы до заявленных дат. Всего за несколько лет сольной карьеры музыкант выпустил 6 авторских альбомов, 14 видеоклипов, неоднократно выступал на главных сценах и стадионах страны. На сегодняшний день Олег Винник является единственным сольным поп-исполнителем, который собирает стадионы.

В рамках шоу прозвучат бессменные хиты — «Нино», «Счастье», «Вовчиця», душевные рок-баллады и зажигательные танцевальные композиции.