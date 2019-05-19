Ольга Полевикова: театр уже готовится к старту будущего сезона

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73-й сезон Русского драматического театра Литвы (РДТЛ) приближается к концу, и руководитель театра Ольга Полевикова рассказывает о достижениях этого нелегкого для всего театрального коллектива сезона, делится планами на лето и осень.

– Это первый ваш сезон в качестве руководителя, какие акценты в нем вам хотелось бы подчеркнуть?

– Этот театральный сезон в РДТЛ получился очень сильным. Мы начали его со спектакля Оскараса Коршуноваса «Русский роман», после этого пришел «Идиот» Агнюса Янкявичюса, далее мы показали «Мадам Рубинштейн» с блистательной Ингой Машкариной (Валентин Круликовский и Александра Метальникова также играют в этом спектакле). Получилось, с одной стороны, легкая, с другой — очень глубокая работа. И все три спектакля для взрослых, по-моему, дополняют друг друга в репертуаре.

В этом сезоне много силы я смогла отдать формированию детского репертуара. Для меня детский репертуар нисколько не уступает по своей важности репертуару для взрослых. Мы успели поставить «Каштанку» по Антону Чехову, которая получилась совершенно классическая. В довольно легкой форме дети прикасаются к сложному произведению. Спектакль режиссера Марины Чаплиной сделан очень качественно, но абсолютно в классическом варианте.

И после этого приходит спектакль «Муха», который поставила Агне Сунклодайте, одна из самых яркиx детскиx режиссеров в Литве, а зазвучавшие в спектакле стихи Ренаты Мухи восхитительны, но у нас их не особо знают. Очень яркие декорации, прекрасные актерские работы – я очень рада, что этот спектакль нам удался.

Но главная премьера в детском репертуаре – поставленный Юлианой Лайковой спектакль «Кролик Эдвард» по великолепной книге Кейт ДиКамилло. Это красивейший, роскошнейший спектакль. Почему я выбрала этот материал? Мне показалось, что нашему театру очень нужны произведения современных авторов. В выборе материала наш театр, открыто скажу, чуть-чуть отстал, хотя классические произведения для нас очень важны, но я чувствую тенденцию в поисках современного материала и прекрасный выбор произведений. Читая книгу про Кролика Эдварда со своими детьми, я очень ярко увидела это на сцене. Это такая великолепная возможность сделать красивый высокоэстетичный спектакль.

– Tеатральный сезон еще не завершен, что ждет зрителей РДТЛ в мае?

– В мае в театре пройдет международная режиссерская лаборатория, будет отмечен юбилей главного режиссера театра Йонаса Вайткуса, а увенчает сезон очень неожиданный проект – спектакль по принципу «иммерсивного театра». Мы придумали поставить «Дядю Ваню» в музее Пушкина в Маркучяй. Спектакль будет создавать режиссер Тадас Монтримас. Иммерсивный театр – это такой театр, когда зрители находятся вплотную с участниками спектакля. В бывшей усадьбе семьи сына А. С. Пушкина будет несколько локаций, и группы зрителей будут переводиться гидом-сталкером по разным локациям, то есть люди станут теми «прохожими», которые «случайно» застают участников в разгаре их разговора, одним глазком посмотрят на это и пойдут дальше. Одновременно будут исполняться четыре разные сцены, наблюдаемые разными группами зрителей. Хотя действие будет происходить в разных комнатах за закрытыми дверями, но это не помешает зрителям совместно с героями пьесы услышать все, что происходит за стеной. И у каждого зрителя получится свой спектакль! Это будет интересно, спектакль будет показываться в теплое время года, а премьерные спектакли мы планируем показывать в традиционную вильнюсскую «Ночь культуры» (14 июня), а также 20 и 21 июня.

– 74-й сезон театра традиционно начнется в сентябре с долгожданной премьеры?

— В сентябре новый сезон мы начнем спектаклем «Маяковский. Трагедия», который ставит Йонас Вайткус. Тут интересной будет и работа художника Йонаса Арчикаускаса. А закончим этот год мюзиклом Стивена Сондхайма (Stephen Sondheim) «Into The Woods» («В лес»), это тоже будет что-то новое для нашего театра и вызов самим актерам, потому что мюзикл требует специальной подготовки. Мы уже объявили открытый отбор актеров на эту постановку, режиссером которой будет Вилюс Малинаускас, музыкальным руководителем — Джозеф Бэйтс (Joseph Bates) из Нью-Йорка, хореографом — Леокадия Дабужинскайте. Мюзикл будет показываться на русском языке. Вот так мы встретим Новый год.

– Нынешний сезон был интересен и в смысле гастролей?

– В этом сезоне мы показывали свои новейшие спектакли и в театрах Литвы, и за рубежом, принимали участие в театральных фестивалях, получали награды. Как уже многие знают, недавно мы побывали на гастролях в Санкт-Петербурге, где на фестивале «Встречи в России» на сцене «Балтийского дома» с большим успехом показали спектакль «Русский роман». А сейчас мы ведем переговоры с Болгарией. Я очень хочу, чтобы мы показали спектакль зрителям этой страны.

В начале нынешнего года мы стали одними из членов ассоциации европейских театров «7+». В нее входят театры из Литвы, Эстонии, России (Санкт-Петербург), Македонии, Болгарии, Польши и Сербии. Одной из целей этой ассоциации является обмен гастролями. Для театра выезд на гастроли всегда — вызов, но он очень важен для внутреннего тонуса театра.

Большой удачей я считаю и то, что мы начали переговоры с Кореей насчет гастролей нашего театра на фестивале в октябре текущего года. Об этом до сих пор наш театр мог только мечтать.

– Летом ожидается и начало работ по реконструкции производственного здания театра?

– Суд недавно постановил, что РДТЛ может закончить конкурс на ремонт подсобного здания театра стоимостью в 4 млн евро, поэтому театр в ближайшее время объявит о новом конкурсе и, если не будет каких-либо препятствий, в июле может стать известен подрядчик и начаться работа по реконструкции здания на ул. Миндауго. Очень надеемся, что так и произойдет.

Интервью РДТЛ