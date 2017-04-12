ОлимпиаДа! или Я русский бы выучил…

Весна в школьной жизни богата олимпиадами, конкурсами, зачетами, экзаменами. Вот и в этот раз, 6-8 апреля, Клайпеда принимала 24-ю Республиканскую олимпиаду по русскому языку, местом проведения которой стала гимназия «Жалякальне». Эта гимназия, а также Клайпедское самоуправление совместно с Литовским центром неформального обучения учащихся и Министерством образования и науки и стали организаторами олимпиады.

«Владение русским языком это не только ключ к сокровищнице великой русской культуры. Оно дает молодежи и важное конкурентное преимущество на современном рынке труда. Не случайно среди изучающих иностранные языки русский занимает по востребованности второе место в мире. Сегодня свыше 200 миллионов людей нашей планеты говорят на русском языке», – отметил в своей приветственной речи Генеральный консул России в Клайпеде Александр Грачев.

В олимпиаде принимали участие две группы школьников: для первой русский язык был родной, для второй русский как иностранный. Участникам олимпиады, ребятам 2-3 гимназических классов, предстояли непростые испытания: тестовые задания, творческие работы, интерпретации, участие в риторических баталиях, выразительное чтение художественного текста.

В этом году олимпиада была посвящена русским писателям – лауреатам Нобелевской премии И. Бунину, М. Шолохову, Б. Пастернаку, А. Солженицыну и И. Бродскому. Судя по именам, участникам олимпиады предстояли серьезные испытания. Но ребята готовились – и в этом был залог успеха!

В первый же день участникам ( а их в этом году было 88 человек) надо было пройти своеобразный интеллектуальный марафон: тестирование, творческая работа, интерпретация. После каждого этапа школьники обменивались друг с другом впечатлениями, спорили, пытаясь найти правильные ответы на сложные вопросы.

Чтобы немного отвлечься от напряженного труда, конкурсантов пригласили в клайпедскую школу им. М. Горького на спектакль прославленного школьного театра «Маска». Постановка произвела на ребят огромное впечатление, они почувствовали такое удивительное творческое единение, что расставаться совсем не хотелось, и потому предложение устроителей олимпиады отправиться в боулинг было встречено ими на ура…

Второй день олимпиады был посвящен риторике (русский родной), говорению (русский иностранный) и финалу конкурса выразительного чтения.

Программа олимпиады была насыщена не только интеллектуальными испытаниями для учеников. Не были оставлены без внимания и учителя, сопровождающие учеников на олимпиаду. Для них был организован семинар, а вечером учителей и их воспитанников пригласили в уютный зал гостиницы «Аврора» на концерт клуба бардовской песни «Синий троллейбус». Совместно с этим клубом городская ассоциация учителей русского языка «Веди» нередко проводит тематические вечера, в которых участвуют ребята из разных школ Клайпеды. В этот раз юные любители бардовской песни выступали во втором отделении концерта и покорили зрителей проникновенным исполнением песен известных русских и литовских авторов.

Для гостей была организована экскурсия по Старому городу с посещением Центра национальных культур, расположеного в удивительном месте – в городском Парке скульптур. Еще одним подарком для них стала поездка в Палангу: прогулки по красивейшей улице Басанавичяус к морю, посещение знаменитого Палангского моста и уютных приморских кафе оставили у гостей незабываемые впечатления.

Третий день праздника русского языка стал временем подведения итогов. Торжественные и взволнованные, все собрались в гостинице «Клайпеда», где проживали все участники олимпиады, чтобы услышать имена победителей 24-й Республиканской олимпиады по русскому языку. Председатель проверочной комиссии, доцент, доктор филологии Вида Гудонене выразила особую благодарность ребятам – участникам олимпиады – за их великолепные знания о нобелевских лауреатах, за умение отвечать на достаточно сложные вопросы тестов, за умение давать удивительные комментарии к художественным текстам и создавать тексты самостоятельно, за умение в своих риторических выступлениях поднимать злободневные вопросы и давать на них неординарные ответы.

Слова благодарности за интерес к изучению русского языка как родного и иностранного выразил и Генеральный консул РФ А. Грачев. Он вручил победителям олимпиады, а также их учителям памятные подарки.

И вот наконец объявлены имена победителей. Среди участников, изучающих русский язык как родной, первое место заняла Грета Вислоцките (Вильнюс). Второе место присуждено Наде Солупаевой-Ронлев (Вильнюс), Доминике Буховской (Вильнюс), Неле Шмыковой (Каунас). Третье место заняли Леонид Мина (Клайпеда), Алиса Конторович (Вильнюс), Алексей Саржан (Висагинас) и Ханна Жикеева (Вильнюс).

Среди гимназистов, изучающих русский язык как иностранный, первое место заняли Дорота Соколовска (Вильнюс), Виктория Раковскайте ( Пабраде); на втором месте – Юлиан Германович (Вильнюсский район), Мария Шунко (Вильнюс), Анна Третьякова (Каунас), Анна Головкина (Вильнюс), Моника Горностаюте (Шальчининкай); на третьем месте – Павел Лигонович (Каунас), Анна Утешева (Друскининкай), Патриция Пятраускайте ( Вильнюс), Симона Полиновская (Вильнюс), Константин Кеда (Вильнюсский район), Лайма Шеудяковайте (Электренай), Инесса Буркявичюте (Шяуляй), Максим Леонтьев (Вильнюс), Эмилия Япертайте (Шяуляй).

Среди награжденных были также и номинанты по отдельным олимпиадным заданиям, их оказалось более 37 человек!

Олимпиада завершилась. Она прошла удивительно слаженно, вплоть до минуты были расписаны все мероприятия, гимназия «Жалякальне» работала как часы! Дежурившие учителя не давали возможности гостям заблудиться в школе, опоздать на обед или ужин. Безусловно, это заслуга школьной администрации, всего школьного коллектива и персонально завуча гимназии Е. Ю. Лукьяновой, за что не раз звучали в адрес школы слова благодарности и уважения от гостей и участников олимпиады. А еще мы, клайпедчане, хотим сказать большое спасибо ответственному секретарю олимпиады Дине Мацкевич. Не первый раз мы работаем с ней и всякий раз поражаемся ее удивительной энергии и энтузиазму.

Мы говорим олимпиаде: до свидания! Хочется верить, что язык Толстого, Достоевского, Чехова будет звучать в многонациональной Литве всегда!

Лариса ГНЕУШЕВА, учитель русского языка гимназии «Жалякальне»

Фото А.Репина

Метки: N15 (1155) 13 апреля, Вида Гудонене, гимназия «Жалякальне», олимпиада по русскому языку, Русский язык