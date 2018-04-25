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ТЕАТР ГЕННАДИЯ ГЛАДКОВА «ТЕРРИТОРИЯ МЮЗИКЛА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ОЛИВЬЕ» МЮЗИК-ШОУ

В концертной программе «ОЛИВЬЕ-МЮЗИК-ШОУ» вас ждут шлягеры из любимых кинофильмов «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или с легким паром!», «Чародеи», «Девчата» и других. А еще номера из популярных мюзиклов, мировые музыкальные хиты и многое другое…

«ОЛИВЬЕ-МЮЗИК-ШОУ» — это лучший способ весело провести зимние праздники, это смешание жанров и музыкальных стилей, яркие театрализованные номера в исполнении лучших белорусских артистов в жанре «мюзикл» и, конечно же, любимые песни и незабываемые впечатления.

Приглашаем всех на мюзик- шоу 17 декабря, 19:00 часов в Вильнюсский Дворец Конгрессов . Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут.

Режиссер-постановщик и автор сценария: Анастасия Гриненко

Хореография: Дмитрий Якубович

Ведущие: Юлия Шпилевская и Александр Осипец

В ролях: Дмитрий Якубович, Денис Немцов, Юлия Шпилевская, Александр Осипец, Ксения Хорошкевич, , Эдуард Вайнилович, Эрик Абрамович, Ангелина Подоляк, Мария Рогова, Алиса Абрикосова.

Информация, скидки и заказ билетов по тел. +370 683 46676

Информация и фото организаторов