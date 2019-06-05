Они первыми приняли бой

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По инициативе Балтийской молодежной ассоциации «Ювенис» в Клайпеде прошел вечер памяти пограничников, первыми вступивших в бой с гитлеровскими полчищами в июне 1941-го. Вечер был приурочен к российскому Дню пограничника, учрежденному 28 мая 101 год назад. В республике День пограничника отмечается 29 июня.

В Литве на страже государственной границы перед войной стояли 105-й Кретингский погранотряд, 106-й Таурагский и 107-й Мариямпольский погранотряды. Они и приняли на себя первые удары гитлеровской Германии, без объявления войны напавшей на Советский Союз 22 июня 1941 года.

«Нигде и никогда мы не видели такой стойкости, такого воинского упорства. Они предпочитали смерть возможности отхода. Советского пограничника можно было захватить только при двух условиях: когда он был уже мертв, либо его ранило, и он находился в тяжелом, бессознательном состоянии», – привел показания пленного немецкого фельдфебеля руководитель «Ювениса» Алексей Грейчюс.

Отец Алексея, известный писатель и журналист Римантас Грейчюс, занимается историческим исследованием подвигов советских пограничников на литовской земле и поиском их родных с середины 60-х годов. О судьбах героев он написал книгу «Служили парни на границе». Еще одним свидетельством героизма советских пограничников в годы войны явилась книга клайпедчанки Валентины Зобовой «Дорогами ада». Ее отец, офицер-пограничник Павел Зобов, чудом выжил в кровавой мясорубке первых дней войны, но попал в плен. Даже будучи в фашистской неволе, капитан П.Зобов записывал рассказы встреченных там сослуживцев, а после войны по крупицам собирал сведения о судьбах пограничников и членов их семей, искал их адреса по всей стране. Его заметки и легли в основу книги дочери Валентины, написать которую она обещала отцу.

Вот несколько свидетельств из этих книг, прозвучавших на вечере памяти пограничников. Младший политрук 105-го погранотряда Михаил Баранов в первом же бою был тяжело ранен. В бессознательном состоянии он был захвачен в плен. Обозлившись из-за сопротивления пограничников, гитлеровцы облили политрука бензином и сожгли заживо. Жена и дочери Михаила так и не узнали бы, как погиб их муж и отец, если бы не Павел Зобов. Сами они испытали на себе все муки ада в концлагере Димитраваса, а в 1944 году были угнаны в Германию.

Война застала лейтенанта Василия Лесько на 12-й погранзаставе в Жемайчю-Науяместисе. Фашисты подожгли дом, откуда вел огонь пограничник. Когда он, объятый пламенем, вышел на порог, гитлеровцы не стали тратить на него патроны. Шагнув к ним, герой-пограничник подорвал себя и немцев гранатой.

Начальник штаба 105-го погранотряда майор Петр Бочаров вместе с 72 бойцами стоял насмерть до последнего. Попав в окружение, пограничники пошли на врага врукопашную и все до единого погибли.

На вечере памяти присутствовали сноха и внук помощника начальника 11-й заставы лейтенанта Марка Кузьмичева, попавшего в плен вместе с капитаном П. Зобовым. Жена Мария с сыновьями Виктором и Леонидом прошла через Шяуляйскую тюрьму и Алитусский концлагерь и только в 1945-м узнала из письма сослуживца, что ее муж умер через четыре месяца после освобождения и похоронен в Германии.

Подвиг защитников Брестской крепости известен всему миру. На вечере присутствовал внук капитана 5-й заставы 17-го погранотряда Бреста Семена Гриненко Александр Пичугин. Он тоже много лет занимается поисковыми работами, начав с поиска могилы своего деда, погибшего 22 июня 1941 года. Александр собрал сведения и намерен увековечить имена 320 бойцов 5-й погранзаставы и 34-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского полка, полегшего в боях за освобождение Белоруссии 22 июля 1944 года.

Рассказы о героическом подвиге советских пограничников сопровождались хорошо известными всему залу песнями о войне – «Пограничная тишина» из одноименного кинофильма, «Три танкиста», «Смуглянка», «Майский вальс». А на песне «Офицеры» в исполнении Игната Семенова зал дружно встал. Также проникновенно и тепло зрители встречали выступления Кирилла Мелюкштиса, Бориса Демина из Санкт-Петербурга. Горячих аплодисментов удостоился солист Кубанского казачьего хора, заслуженный артист Ингушетии Демид Коротенко, специально приехавший на вечер из Краснодара.

«Я впервые в Литве, в Клайпеде и впервые выступал перед публикой один, без хора. Волновался, конечно, и даже выпил перед выступлением валерьянки. Но клайпедчане – замечательные, душевные люди и приняли меня очень хорошо. У многих на глазах были слезы, когда звучал «Марш славянки», а «День Победы» в исполнении всех солистов зал слушал стоя», — рассказал Демид. Ассоциация «Ювенис» организовала для кубанского казака незабываемую экскурсию по Жямайтии и Балтийскому взморью.

«Фашизм уничтожили советские солдаты, и это неоспоримый факт, как бы ни старались некоторые политики переписать историю. Не случайно представитель побежденной Германии, подписывая Акт о капитуляции, с усмешкой спросил, указывая на наших союзников: «Что, и эти нас победили?» — завершил вечер А. Грейчюс.

Память о пограничниках почтили минутой молчания.

Елена ЛИСТОПАД