ООН: глобальный экономический рост в 2019-2020 гг. замедлился

🔊 Воспроизвести

Организация Объединённых Наций прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики в ближайшие два года. Согласно отчёту, он будет относительно стабильным и составит около 3% ВВП. В 2018 темпы экономического роста достигли 3,1%.

ООН призвала к немедленным и конкретным действиям, поскольку только так станет возможным выполнить её цель – искоренить бедность к 2030 году.

«Рост слабый, остаётся много неопределённостей и рисков. Мы неоднократно говорили в отчётах по торговле и развитию, что мы не отошли от наследия финансового кризиса 2008-2009 года. Наша экономика по-прежнему в неправильном состоянии»,- сообщил Ричард Козул-Райт, представитель ООН.

В отчёте говорится, что уровень трудоустройства повышается, однако качество работы остаётся низким. Более 700 миллионов человек живут за чертой крайней бедности,то есть зарабатывают менее 1 доллара 90 центов в день. Половина из этого числа живёт в странах Африки к югу от Сахары.

Чтобы эта ситуация изменилась, согласно отчёту, темпы экономического роста в Африке должны увеличиться до двухзначных показателей. Это намного выше значений, которые фиксировали последние 50 лет.

По данным отчёта, немало угроз для мировой экономики исходит и из Европы. «Уверенность оказалась под ударом во многих странах. Сохраняются опасения по поводу банковской системы Италии, «брексит» прибавляет обеспокоенности, и не только в отношении экономики Великобритании, которая почти наверняка пострадает, но и в более широком европейском контексте. Пошлины также начинают влиять на Китай»,- сообщил Ричард Козул-Райт, представитель ООН.

Тем временем 22 января в Давосе начал работу Всемирный экономический форум. В этом году темой обсуждений станет глобализация в эпоху промышленной революции.

ntdtv.ru