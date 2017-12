ООН констатировала победу Узбекистана в борьбе с детским трудом

Власти Узбекистана покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору урожая хлопка и намерены положить конец любым формам принудительного труда. К таким выводам пришла Международная организация труда (МОТ), сообщает сайт ООН.

Представители МОТ побеседовали с тремя тысячами сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще тысячу человек.

“Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату – в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка”, – сказано в пресс-релизе.

В МОТ отметили, что сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом.

В сообщении ООН также отмечается, что еще до начала страды эксперты Международной организации труда провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.

Тема привлечения граждан Узбекистана к сбору урожая хлопка неоднократно поднималась в прессе, в том числе в западной. В частности, газета The New York Times писала, что власти страны вообще не вкладывают средства в механизацию, потому что у них есть дешевая рабочая сила. СМИ сообщали о привлечении к сбору урожая хлопка школьников, учителей, врачей и даже футболистов и проституток.

Несколько лет назад крупнейшая британская сеть супермаркетов Tesco даже отказалась использовать узбекский хлопок в производстве своих текстильных изделий по причине того, что на хлопковых плантациях в Узбекистане используется детский труд. Правозащитники заявляли, что узбекский хлопок дается слишком дорогой ценой.

Под давлением бойкота, устроенного Cotton Campaign и Responsible Sourcing Network – организациями, сотрудничающими с крупными западными производителями одежды, Узбекистан практически прекратил использование труда учащихся на полях. Однако вместо них власти, как писала The New York Times, фактически мобилизовали их родителей.

Международная организация труда (МОТ, англ. International Labour Organization, ILO) – специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами регулирования трудовых отношений.

NEWSru.com

