ООН критикует Литву за лечение ВИЧ, министерство обещает перемены

Руководитель программы по борьбе со СПИДом ООН в Восточной Европе Винай Салданха призывает Литву улучшать возможности для лечения в Литве лиц, у которых выявлен вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Министерство здравоохранения Литвы заявило, что в ближайшее время финансируемое государством лечение может стать доступным всем заразившимся. Сейчас бесплатное лечение возможно только в случае прогрессирования болезни.

По словам В. Салданхи, сейчас около 20% тех, у кого выявлен ВИЧ, получают лечение, а Литва, как и многие другие страны, обязалась к 2020 году повысить количество получающих лечение до 90%.

“Я настоятельно призываю правительство Литвы и руководство министерства здравоохранения обеспечить дополнительные ресурсы для выполнения этого важного обязательства”, – сказал представитель ООН.

В свою очередь, вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Матеюнене пояснила, что сейчас рассматривается возможность предоставить бесплатное лечение всем, у кого диагностирован ВИЧ.

“Что касается лечения, то у нас есть и хорошие новости о том, что мы будем лечить всех, у кого будет выявлен ВИЧ”, – заявила вице-министр на пресс-конференции.

Она не уточнила, когда расширится бесплатное лечение ВИЧ.

По данным Литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа на 1 июня, в Литве было 2842 зараженных ВИЧ.

BNS

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