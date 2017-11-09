ООН предупредила об угрозе страшнейшего голода в Йемене

Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила о возможных страшных последствиях блокады, введенной в отношении Йемена коалицией под руководством Саудовской Аравии. Ее жертвами могут стать миллионы людей.

Действия коалиции усугубят и без того “катастрофическую” гуманитарную ситуацию в Йемене. Под угрозой голода окажутся миллионы человек. Кроме того, блокада вызовет массовую эпидемию холеры, заявил в среду заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, слова которого приводит катарский телеканал Al Jazeera.

Лоукок посетил Йемен в конце октября. 6 ноября он представил в ООН свой отчет. “Я сказал Совету, что, если эти меры (блокада) не будут отменены … в Йемене будет голод”, – сказал он.

Представитель ООН добавил, что “это будет не такой голод, который мы видели в Южном Судане в начале этого года, когда пострадали десятки тысяч людей”, и не такой, который стоил жизни 250 тысячам человек в Сомали в 2011 году. “Это будет самый страшный голод, который мир видел за многие десятилетия, его жертвами могут стать миллионы человек”, – заявил докладчик.

Блокада Йемена была введена в понедельник, 6 ноября.

Командование арабской коалиции заявило, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду йеменскими повстанцами-хуситами. Решение о введении блокады коалиция объяснила необходимостью предотвратить поставки повстанцам оружия, сообщало агентство SPA.

Из-за блокады гуманитарные учреждения были вынуждены приостановить все поставки помощи в Йемен. По данным ООН, блокада уже сказалась на повседневной жизни йеменцев. В некоторых районах за одну ночь цена на топливо выросла на 60%, а стоимость газа, используемого для готовки, – на 100%. У бензозаправок выстроились огромные очереди автомобилей, сообщал сайт ООН со ссылкой на управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН призвали немедленно снять блокаду Йемена и способствовать доставке в страну продуктов питания, топлива и лекарств. В среду, 9 ноября, коалиция заявила о снятии запрета на работу крупнейшего йеменского порта Аден.

Однако в ООН это опровергли. “У нас нет никаких подтверждений сообщений о том, что какие-либо из портов, которые необходимы для гуманитарных операций, возобновляют работу”, – заявил, комментируя соответствующие сообщения, Лоукок.

Заместитель генсекретаря сообщил, что до закрытия доступа в Йемен Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) ежемесячно оказывала помощь семи миллионам жителей страны. “Необходимо снять блокаду, чтобы мы могли прокормить этих людей”, – заявил он.

Представитель ООН также обозначил ряд шагов, которые необходимо предпринять, чтобы не допустить усугубления ситуации в Йемене. Среди них немедленное возобновление полетов ООН в страну, “гуманитарных и коммерческих поставок во все порты Йемена”, а также прекращение вмешательства в деятельность всемирной организации и ее партнеров.

Несмотря на пугающее предупреждение Лоукока, Совет Безопасности не принял никаких действий, чтобы осудить блокаду, осуществляемую коалицией. Вместо этого он “решительно осудил попытку ракетного обстрела” Эр-Рияда, предпринятую йеменскими хуситами.

По итогам дискуссии председательствующий в СБ ООН в ноябре итальянский дипломат Себастьяно Карди сообщил журналистам, что члены Совета “обеспокоены” угрозой массового голода в Йемене. В заключение он призвал стороны конфликта прекратить противостояние и сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из кризиса.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Власти страны, которым оказывает помощь Саудовская Аравия, ведут борьбу с шиитскими мятежниками (хуситами).

С 26 марта 2015 года Саудовская Аравия при поддержке ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ проводит военную операцию против мятежников. По данным ООН, за время эскалации конфликта (после начала операции коалиции) в Йемене было убито 5295 мирных жителей и 8873 йеменцев получили ранения. Это официальные данные, реальное число жертв в Йемене может быть гораздо выше, отмечал пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Война привела к тяжелой гуманитарной ситуации в стране. По данным ООН, в настоящее время в Йемене около 20 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Семь миллионов из них на грани голода. При этом в Йемене свирепствует холера.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 850 тысяч больных холерой и людей с подозрением на нее. В сентябре Красный крест признал сложившуюся в Йемене ситуацию катастрофичной, заявив, что к концу года число заболевших холерой жителей страны может достичь одного миллиона.

NEWSru.com

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