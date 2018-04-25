ООН призывает Литву рассекретить расследование

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Комитет ООН по правам человека призвал Литву полностью рассеять подозрения, что здесь функционировала секретная тюрьма Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Комитет ООН по правам человека опубликовал накануне доклад о соблюдении основных прав и свобод граждан в Литве. Среди выявленных многочисленных нарушений особое место занимает вопрос секретных тюрем ЦРУ. Литовское руководство официально заявляет, что таких учреждений на территории страны не было, а был лишь Центр помощи разведке. Однако в международной структуре считают иначе.

Кроме того, в мае Европейский суд по правам человека признал Литву виновной в многочисленных нарушениях прав человека. Согласно постановлению суда, в стране действовала тюрьма ЦРУ и власти государства располагали данными о том, что заключенные подвергаются пыткам и жестокому обращению.

Еще в 2014 и 2018 годах Европейский суд по правам человека, рассмотрев иски ранее обвиненных в терроризме Абд Рахима Нашири и Абу Зубейды, признал, что на территории Литвы было такое учреждение, и присудил истцам денежные компенсации.

Правительство Литвы решает, обжаловать ли это решение Европейского суда по правам человека.

В декабре 2017 года Комитет ООН по насильственным исчезновениям постановил, что к 15 сентября 2018 года правительство Литвы должно найти виновных в открытии на территории страны секретной тюрьмы ЦРУ. К тому же призывает и нынешнее решение Комитета ООН по правам человека, хотя и не устанавливает конкретных сроков.

«Государству-участнику следует принять надлежащие меры для расследования собственной причастности, а также причастности государственных должностных лиц к нарушению прав человека в ходе контртеррористических операций… и в ходе любых других тайных задержаний, а кроме того, обеспечить, чтобы виновные были привлечены к ответственности и понесли соответствующее наказание; жертвам следует гарантировать доступ к эффективной правовой защите», — говорится в решении Комитета ООН по правам человека.

Одновременно Комитет ООН по правам человека высказал озабоченность в отношении бывшего президента Литвы Роландаса Паксаса.

В 2004 году он был отправлен Сеймом в отставку из-за связей с российским предпринимателем Юрием Борисовым и лишен права заниматься политической деятельностью.

Через год расширенная коллегия Верховного суда Литвы признала бывшего президента невиновным, но запрет на участие в политике с него не сняли.

Сам Паксас в 2009 году на слушаниях в парламентском Комитете по национальной безопасности и обороне заявил, что его отстранили от власти именно из-за отказа размещать в стране секретную тюрьму ЦРУ.

Инф. «ЛК», BNS