ООН, Сирия и Иран осудили заявление Трампа о Голанских высотах

Фото из открытых источников 🔊 Воспроизвести

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что считает неприемлемым заявление президента США Дональда Трампа о признании Голанских высот частью израильской территории.

«Спустя 52 года США следует безоговорочно признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые жизненно важны для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности», – написал на своей странице в социальной сети Twitter президент США.

Гутерреш отметил, что не комментирует заявлений, сделанных через социальные сети. Он также сообщил, что ООН руководствуется резолюциями Совета безопасности, согласно которым высоты являются территорией, оккупированной Израилем, и он попросил пресс-службу организации выступить со специальным разъяснением.

С осуждением США выступил и советник верховного руководителя Ирана по вопросам внешней политики Али Акбар Велайяти. По его словам, цель Трампа – усилить позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на парламентских выборах.

korrespondent.net