ООН собирается оказать многомиллиардную помощь Сирии

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Организация Объединенных Наций 14 марта объявила о сборе рекордной суммы почти в семь миллиардов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны в Сирии. Об этом на своем официальном сайте информирует Офис ООН по координации гуманитарных вопросов.

«На третий Брюссельской конференции по поддержке Сирии и региона, доноры взяли на себя обязательства по финансированию в общем объеме $6,97 миллиардов чтобы поддержать на должном уровне гуманитарное реагирование на кризис, которому скоро исполнится девять лет, и который спровоцировал рекордные гуманитарные нужды в Сирии и регионе, а также кризис беженцев», — сообщили в организации.

$2,5 миллиардов из этой суммы, предоставленные Соединенными Штатами, в этом году будут направлены на нужды Центра ЕС для беженцев в Турции.

«Я рад этому важному жеста солидарности международного сообщества с людьми в Сирии и соседними с Сирией странами, которые предоставили убежище огромном количестве беженцев», — рассказал координатор чрезвычайной помощи ООН Марк Лоукок.

Он добавил, что приветствует своевременное решение относительно финансирования и надеется, что это поможет продлить и расширить гуманитарную программу, чтобы уже в этом году доставить еду для 11,7 млн человек в Сирии, а также медицинскую помощь и питьевую воду миллионам других. Он также сообщил, что сейчас 8 из 10 сирийцев живут за чертой бедности.

“Месячная стоимость еды в шесть раз выше той, которая была перед войной. Доступ к адекватной медицинской помощи, включая репродуктивную и материнскую медицину, поддержку кормления младенцев, лечение некомукативных заболеваний — все это на беспомощно неадекватном уровне по отношению к базовым потребностям”, — пояснил Лоукок.

Он добавил, что в Сирии сейчас насчитывается 6,2 миллиона внутренне перемещенных лиц, 4,7 миллиона до сих пор нуждаются в крыше над головой. 2 миллиона детей в Сирии не имеют доступа к образованию.

Как сообщалось, США сократят программы финансовой помощи Сирии. Около $200 млн, которые планировали выделить для Сирии, направят на финансовую помощь другим районам.

korrespondent.net