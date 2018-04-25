ООН выделил 20 миллионов долларов в помощь африканским странам, пострадавшим от циклона Идаи

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Заместитель главы ООН Марк Локок выделил 20 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) на оказание помощи пострадавшим от тропического циклона Идаи в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Большая часть этой суммы будет направлена в Мозамбик, который понес самые большие потери, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Новости ООН.

Циклон обрушился на юго-восточное побережье африканского континента в ночь с 14 на 15 марта. Он принес с собой сильнейшие ливни и вызвал масштабное наводнение. Десятки тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома, сотни погибли или пропали без вести.

«Деньги из фонда СЕРФ помогут правительствам трех стран предоставить людям, пострадавшим от циклона, столь необходимую им поддержку, в том числе – медицинскую помощь, продовольствие и возможность продолжать учиться», – сказал Локок.

«Помощь, в первую очередь, получат самые беззащитные группы населения, такие как дети, беременные и кормящие женщины, люди с ограниченными возможностями, а также хроническими заболеваниями», – добавил он.

Выделенные средства также позволят расширить операции по обеспечению населения пострадавших районов чистой питьевой водой и санитарными услугами, что позволит, в частности, предотвратить вспышки заболеваний, передающихся через воду.

Локок подчеркнул, что 20-ти миллионов долларов хватит только на первое время. Многим жителям Мозамбика, Зимбабве и Малави также понадобится продовольственная помощь в долгосрочной перспективе, поскольку наводнение уничтожило тысячи гектаров урожая.

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации был создан в 2005 году в рамках реформирования ООН. Этот фонд регулярно пополняется за счет добровольных взносов. Основное его преимущество заключается в том, что в нем всегда есть финансовые средства. Таким образом, ООН получила возможность выделять средства на оказание гуманитарной помощи, не дожидаясь реакции доноров.