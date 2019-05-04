ООН: жертвами столкновений в Венесуэле стали пять человек

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В пятницу, 3 мая, на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани сообщила, что 30 апреля и 1 мая во время акций протеста в Венесуэле от огнестрельных ранений погибли пять человек: 27-летняя женщина, 24-летний мужчина и трое подростков 15-16 лет.

По оценке ООН, с начала 2019 года во время демонстраций в Венесуэле 49 человек погибли и 239 получили ранения (из них не менее 18 – огнестрельные).

По меньшей мере, 240 участников акций протеста были арестованы, в их числе 17 несовершеннолетних.

NEWSru.com.il