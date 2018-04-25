Опасные сувениры

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В Литве увеличилось число путешественников, которые пытаются взять с собой на борт самолета оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба Вильнюсского аэропорта. Несмотря на запрет, согласно которому пассажир не может быть допущен на рейс с оружием, за год этот показатель вырос почти вдвое.

По словам руководителя отдела охраны и безопасности компании «Литовские аэропорты» (Lietuvos oro uostų) Видаса Кшанаса, на это могло повлиять растущее число путешественников, а также увеличение числа людей, имеющих разрешение на оружие.

«От литовской полиции мы получили данные, что в прошлом году у физических лиц было на восемь тысяч больше разрешений на огнестрельное оружие, чем, например, в 2015 году. Часто бывает, что путешественники просто забывают выложить боеприпасы или оружие после посещения тиров. Встречаются и такие случаи, когда боеприпасы или гильзы пытаются провезти в качестве сувениров», — заявил он.

Отмечается, что, если у человека нет соответствующего разрешения на оружие, его забирают в полицейский участок. Если же разрешение есть, сотрудники ищут способы решить проблему, поскольку оружие и боеприпасы ни при каких условиях не могут быть пронесены на борт самолета.

В то же время за год сократилось число ложных вызовов о минировании аэропортов. В прошлом году было получено всего два сообщения, на которые немедленно среагировали сотрудники правоохранительных органов.

В Литве есть три аэропорта — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В прошлом году компания «Литовские аэропорты» поставила рекорд по количеству пассажиров и рейсов — было обслужено более 6,3 миллиона путешественников, а самолеты совершили более 61 тысячи рейсов.

По соображениям безопасности запрещены к перевозке следующих предметы:

едкие материалы, например кислоты, щелочные материалы, батареи жидкостных элементов;

емкости с газом, например с газами раздражающего действия, аэрозоли для самообороны;

контейнеры с горючими жидкостями, такими как содержимое зажигалок, краска, лак, чистящие вещества;

оборудование и инструменты, работающие на бензине, содержащие даже небольшое количество топлива (например, для технических испытаний);

походные плитки, газовые баллоны, заполненные баллоны для дайвинга;

взрывчатые вещества, фейерверки, факелы;

электрошоковые устройства, например электрошоковые пистолеты (электрошокеры);

ядовитые (токсичные) и инфицирующие вещества, например ртуть, бактериальные и вирусные культуры;

кислородные генераторы, жидкий кислород;

легковоспламеняющиеся материалы;

транспортные средства с питанием от батареи (например, гироскутеры, мини-сегвеи, моноколеса, электровелосипеды). Данное требование действует для аккумуляторных батарей любой емкости;

окислители, такие как белильный порошок и перекиси;

вещества, выделяющие огнеопасные газы при контакте с водой;

портфели и дипломаты со встроенными литиевыми аккумуляторами или пиротехническими устройствами;

радиоактивные материалы и предметы;

мощные магниты;

более 2,5 кг сухого льда.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ