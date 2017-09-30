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Оператор АЭС Circle K выделил на дивиденды 27 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 09 29, 15:00   |   Комментариев: 2

Компания канадского капитала Circle K Lietuva , которая владеет в Литве одной из крупнейшей сетей заправочных станций, выделила на дивиденды почит 27 млн. евро.

В отчете, предоставленном Центру регистров говорится, что единственному акционеру – норвежской Circle K литовская компания решила выплатить всю накопленную прибыль – 26,98 млн. евро.

В прошлом году Circle K Lietuva выплатила 11,608 млн. евро дивидендов.

В минувшем финансовом году, который начинается в мае и завершается в апреле следующего года, компания заработала 18,981 млн. евро чистой прибыли – на 4,3% больше, чем в предыдущем году, а ее выручка от продаж выросла на 13,2% до 403,113 млн. евро.

В апреле в Литве действовали 80 АЗС Circle K.

100% акций Circle K Lietuva принадлежат норвежской Circle K, финальным акционером которой является канадская Alimentatio Couche-Tard.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (2)
  1. (90.138.19.234) Leоnardas пишет:
    2017 09 30 at 08:59

    Грабят папуасов.

  2. (78.158.2.140) Дак пишет:
    2017 09 29 at 23:02

    Сестра наша Норвегия – ну как не порадеть родному человечку?






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