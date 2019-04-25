Оператор Nord Stream-2 обратился к Еврокомиссии

Отмечается, что в письме компания запросила у Евросоюза официальное подтверждение того, что на основании обновленной газовой директивы к Северному потоку-2 будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, поставляющим газ в ЕС, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к директиве.

Компания-оператор российского газопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу новой газовой директивы ЕС. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил ТАСС представитель компании.

«Данное письмо является уведомлением, направляемым согласно статье 26 договора к Энергетической хартии. Компания Nord Stream 2 AG уважает законодательство ЕС и международное право и полагает, что они должны быть применены к проекту надлежащим образом, в частности в том, что касается фундаментальных принципов недопущения дискриминации и защиты правомерных ожиданий», — подчеркнул представитель компании.

Ранее издание Politico сообщило, что Nord Stream 2 AG угрожает подать в Суд ЕС, если ей не удастся избежать новых положений, которые, по ее словам, ставят под угрозу миллиарды евро, инвестированные в проект.

По данным издания, исполнительный директор компании Матиас Варниг написал в письме к Юнкеру, что если трубопровод не будет иметь права на отступление от газовых новых правил, «эта мера будет дискриминационной (относительно Nord Stream 2. — ред.) как к инвестору». Также, по его словам, ЕС может нарушить международный договор.

Как сообщалось, в ЕС приняли обновленную Газовую директиву, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таких как Северный поток-2.

Поскольку добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, Газпрому придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для Nord Stream 2.

Согласно директиве, новые трубопроводы могут быть предметом исключений, но они должны быть одобрены Еврокомиссией и подлежать строгим условиям.

Nord Stream 2 утверждает, что имеет право на исключение, которые применяется к трубопроводам, которые уже «завершены». Ожидается, что новый закон вступит в силу этим летом.

Отметим, ранее в Газпроме говорили, что новая Газовая директива ЕС не повлияет на сроки строительства Северного потока-2.

korrespondent.net