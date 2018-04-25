Оператор «Северного потока-2» предложил альтернативный маршрут трубы в Дании

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Проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут проекта «Северный поток-2» в Дании. По сообщению Nord Stream 2 AG , альтернативный маршрут пройдет в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.

Сообщается, что по результатам исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы, был определен альтернативный маршрут протяженностью 175 километров к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании. Эта заявка не заменит заявку, поданную в апреле 2017 года, которая предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах.

В Nord Stream отметили, что альтернативный маршрут на 36 километров длиннее основного и потребует дополнительных затрат, а рассмотрение заявки на альтернативный маршрут газопровода может занять до года, сообщает РИА «Новости» . Однако участники проекта поддержат такой вариант.

В конце июня премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта «Северный поток 2» на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски этого проекта и роли Украины как транзитера газа.

«Сама Дания не может решить этот вопрос. Я провел законодательство в парламенте, которое позволит нам дополнить оценку зарубежной политики и нормировать процесс нашей внешней политики. Это позволит нам в правовом поле наложить вето или задержать реализацию этого проекта. Нам необходимо перенести этот вопрос на европейский стол для европейских стран, и я постоянно говорю об этом», — сообщил Расмуссен в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что власти Дании затягивают выдачу разрешения на строительство газопровода под давлением США, которые пытается вытеснить с европейского рынка российский газ. Заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк также заявила, что Москва может разместить вдоль нового газопровода некие прослушивающие устройства .

К настоящему времени Nord Stream 2 получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. 7 июня министерство строительства и ЖКХ России выдало разрешение на строительство российского участка газопровода. Также необходимо получить в России разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

Газопровод «Северный поток 2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1200 километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 миллиардов евро.

NEWSru.com