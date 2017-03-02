Операторы дата-центра, связываемого с ФСБ РФ, просят об открытом рассмотрении дела в суде

Компании Arcus Novus и AmberCore DC, реализующие в Литве проект дата-центра, просят о публичном рассмотрении дела в суде о неблагоприятном для них выводе правительственной комиссии. Строительство центра в Вильнюсе остановлено, поскольку есть предположения, что этот проект связан с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Компании также попросили Вильнюсский окружной суд не принимать в качестве доказательства документы, предоставленные правительственной канцелярией и Департаментом госбезопасности (ДГБ), которые названы секретными, либо рассекретить эти документы, говорится в пресс-релизе AmberCore DC и Arcus Novus .

“Мы понимаем, что как представители ДГБ, так и канцелярии представляют свою позицию, ссылаясь на непубличную информацию, с которой мы не знакомы, и поэтому не можем должны образом защищаться”, – отмечает в пресс-релизе глава Arcus Novus Видмантас Томкус.

В прошлом году Правительственная комиссия по соответствию потенциальных участников интересам безопасности Литвы дала негативную оценку принятому в феврале 2015 года компанией Arcus Novus решению об увеличении уставного капитала AmberCore DC . Новые акции купила сама Arcus Novus , однако она не обратилась в комиссию относительно оценки соответствия интересам национальной безопасности и, как утверждает комиссия, тем самым нарушила положения закона.

Комиссия приняла решение, ссылаясь на материалы Департамента госбезопасности (ДГБ), который ранее заявлял, что, по его оценке, проект дата-центра AmberCore DC связан с представляемой ФСБ России угрозой национальной безопасности Литвы.

По информации из источников BNS , ДГБ предупредил правительство о том, что если соединить дата-центр оптоволоконными линиями с Россией, то он может быть подключен к центру радиоэлектронной разведки ФСБ РФ.

Ранее предприниматели просили суд признать материалы дела секретными, однако, по словам В. Томкуса, ДГБ уже предоставил СМИ информацию и комментарии по обстоятельствам, рассматриваемым в деле, поэтому закрытые заседания и засекречивание материалов были бы бессмысленными.

“Мы считаем, что информация, распространенная в СМИ 9 января, вредит нам и нашей деловой репутации – за эти несколько недель мы общались с международными партнерами из Соединенного Королевства и США, и они не понимают причин, которые бы могли определить такое решение правительственной комиссии, это может негативно повлиять не только на эти, но и на прочие зарубежные инвестиции. Поэтому сейчас необходима гласность и отрицание упомянутых угроз”, – утверждает в пресс-релизе В. Томкус.

BNS

Метки: AmberCore DC, Arcus Novus, Литва, Суд, ФСБ