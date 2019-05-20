Ополченцы должны выбирать между службой и политикой

🔊 Воспроизвести

Литовское министерство обороны по-прежнему настаивает на том, что военные-ополченцы могут баллотироваться на выборах, но в итоге им придется выбирать между службой и политическими силами.

Это следует из зарегистрированного министерством правительственного проекта, который представит вывод по рассматриваемым в парламенте поправкам. Инициаторы этих поправок пытаются добиться возможности четко закрепить возможность ополченцев баллотироваться и быть избранными в муниципальные советы.

В проекте вывода министерство указывает, что поддерживает цель поправок, предложенных консерваторами – «разрешить ополченцам реализовать пассивное избирательное право баллотироваться на выборах «.

Но ведомство не поддерживает положение о том, что ополченцам в анкете кандидатам не следует отмечать, что они служат в Силах ополчения вооруженных сил Литвы. Министерство считает, что упоминание должности ополченца в анкете позволит обеспечить, чтобы «избранное лицо занимало лишь одну из упомянутых должностей».

Министерство обороны и армия придерживаются позиции о том, что принадлежность Силам ополчения вооруженных сил Литвы является действительной военной службой, а разрешение занимать пост в муниципальных советах или члена парламента противоречит Конституции.

Конституция предусматривает, что лица, проходящие действительную военную службу, не могут не только быть членами советов самоуправлений и парламента, но и занимать выборные или назначаемые должности на гражданской государственной службе.

Вооруженные силы считают, что участие политиков в Добровольческих силах обороны создает риск иметь «бумажную армию», поскольку не будет ясно, прибудут ли эти лица в части в случае мобилизации.

По данным министерства обороны, в Добровольческих силах ВС Литвы служат немногим более 5 тыс. человек.

Ополченцами могут служить граждане Литвы в возрасте от 18 до 60 лет. Если человек становится ополченцем, его отправляют на трехнедельные курс приобретения навыков, затем они несут службу по выходным дням, в год они участвуют в учениях от 20 до 50 дней.

BNS