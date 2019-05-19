Опорный пласт общества

🔊 Воспроизвести

У каждого общества должен быть средний класс. Ведь он — естественный фактор развития демократии. С древних времен он считался гарантом политической стабильности и прогресса. Столь пристальное внимание к среднему классу социологи объясняют его консолидирующей ролью в развитии общества.

Кстати, Европейское статистическое агентство выделяет девять видов материальных благ, которые являются нормой жизни: возможность питаться мясом, птицей или рыбой как минимум через день; наличие автомобиля, стиральной машины, телевизора, телефона; возможность хотя бы недельного отпуска, проводимого вдали от родного дома; способность оплатить непредвиденные расходы, то есть наличие сбережений; возможность поддерживать в своем жилье необходимую температуру. Если хотя бы три из этих материальных благ у вас отсутствуют, то семью следует считать бедной.

Почти 6 из 10 жителей Литвы считают себя представителями среднего класса, но, несмотря на это, они не удовлетворены имеющимися доходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу банка Swedbank, сообщает BNS.

Руководитель Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене говорит, что, благодаря росту доходов и удовлетворению финансовых ожиданий, все большая доля населения причисляет себя к среднему классу.

Экономист заметила, что средний класс характеризуют по-разному, чаще всего к нему можно причислить часть жителей, которые без особого труда могут удовлетворить свои основные потребности. Кроме того, эти граждане ежемесячно могут откладывать деньги, инвестировать или часть этих средств тратить. «Почти 90% респондентов, которые относят себя к среднему классу, говорят, что им для удовлетворения основных нужд денег достаточно. Однако, чтобы купить что-то дорогое, 2/3 представителей среднего класса сказали, что должны экономить», − сказала представитель Swedbank.

Однако, по ее словам, эти люди недовольны своим доходом и хотели бы в будущем получать как минимум на 60% больше. В то время как малоимущим хотелось бы получать на 90% больше, а те, кто зарабатывает много, хотели бы иметь на 50% более высокие доходы.

Представителей среднего класса выделяют не только по зарплате, но и еще по двум факторам — имуществу и образу жизни.

Наличие собственного жилья, пускай даже приобретенного в кредит, — важная составляющая среднего класса во всех странах Балтии, но особенно это отличает Литву. По словам Цвиликене, литовцы по традиции ценят собственный дом и хотят его иметь в наличии, а инвестиции в недвижимость — самый привлекательный и подходящий для жителей Литвы способ вложений.

90% жителей Литвы утверждают, что живут в собственном доме или квартире. По данным «Евростата», по этому показателю в ЕС Литва вместе с Хорватией и Словакией уступают лишь Румынии, где в собственном жилье проживают 96% жителей. Правда, у большей части жителей Литвы жилье некачественное, они недовольны его состоянием. К примеру, 14% жителей пользуются уличным туалетом. Хуже обстоят дела лишь в Болгарии (18,5%) и Румынии (32,6%). Возможность отдохнуть за границей — еще одна характеристика среднего класса.

«Результаты нашего опроса показали, что больше половины жителей Литвы считают себя представителями среднего класса, 1/4 считает себя ниже среднего, а 8% – выше среднего. Можно заметить, что к среднему классу себя чаще относят люди в возрасте 25-46 лет», – сказала Цвиликене.

Для сравнения, в прошлом году только каждый третий (35%) житель Литвы с доходами 1069 евро «на руки» считал себя представителем среднего класса. В этом году 58% опрошенных сказали, что считают себя представителями среднего класса.

Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к среднему классу относятся получающие от 75% до 200% средних доходов в стране. По словам главного экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, в Литве в настоящее время таковыми являются зарабатывающие от 760 до 2028 евро (до вычета налогов).

Однако он обратил внимание на то, что не все люди среднего класса чувствуют себя в Литве хорошо. По данным «Евробарометра», в Литве 79% представителей среднего класса довольны жизнью, в Эстонии таких 93%. Кроме того, всего 61% представителей среднего класса в Литве доволен своей работой.

На вопрос, что бы жители сделали, если бы неожиданно получили 10 000 евро, например, в виде наследства, большая часть (25%) потратили бы деньги на обновление жилья. На инвестиции или путешествия эти деньги потратили бы по 15% участников опроса, другие отложили бы деньги или купили бы на них автомобиль.

Экономист обратил внимание на то, что, несмотря на рост среднего класса в Литве, все равно этих людей мало по сравнению с данными ОЭСР по более богатым странам, где средний класс составляет 70% всех жителей.

По словам Мачюлиса, средний класс в Литве платит 57% всех налогов. Для сравнения, средний показатель ОЭСР — 64%. Между тем люди с самыми низкими доходами платят 6% всех налогов, в среднем по странам ОЭСР – 7%. Значит, по словам экономиста, их не облагают слишком большими налогами.

Кстати, в мире также наблюдаются тенденции снижения доли среднего класса. Наибольшее снижение зафиксировано в США, Германии, Израиле, Канаде, Финляндии и Швеции.

Обновление среднего класса в развитых странах тоже «хромает». Если раньше в средний класс попадали до 70% молодых людей, то сейчас доля молодежи снизилась до 60%.

Доля среднего класса в населении США и Израиля сейчас колеблется в районе 50%, а в северных странах и ряде других государств Европы – 70%. Относительно низкая доля среднего класса в численности населения страны в США объясняется высоким средним доходом.

Потери среднего класса эксперты объясняют темпами роста доходов по сравнению с богатой прослойкой населения. В то же самое время цены на ряд товаров и услуг, определяющих уровень жизни среднего класса, росли намного быстрее. Это особенно относится к стоимости жилья, на которое сейчас уходит до трети всех расходов среднего класса. Тенденция хорошо заметна в Германии. После 2012 года аренда жилья в крупнейших немецких городах резко выросла: в Берлине почти на 70%, а в Мюнхене, например, на 43%. Реальные же зарплаты за эти же шесть лет выросли на 8,4%.

В последние 30 лет неуклонно ухудшается положение среднего класса в развитых странах, утверждают западные эксперты. Особенную остроту этот негативный процесс приобрел после мирового финансового кризиса 2008 года. Брукингский институт отмечает, что средний класс стран Запада оказался чрезвычайно уязвим перед лицом этого кризиса, и сегодня, десять c лишним лет спустя, ситуация продолжает ухудшаться. Именно ухудшающееся положение среднего класса стало причиной социального недовольства и протестных движений, таких как движение «желтых жилетов», оно лежит в основе таких явлений как Брексит, приход к власти популистов. Французская деловая газета «Эко» (Les Echos) пишет: «Средний класс Запада уже не синоним благополучия, его доходы падают. Малый и средний бизнес исчезает под напором транснациональных корпораций и стартапов».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ