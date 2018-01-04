Опоздал поезд? Обязательно требуйте компенсацию

Сейчас в Литве стали очень популярны поездки поездом, поэтому путешественникам совсем нелишне знать свои права. Если из-за неудачной поездки поездом рухнули ваши планы, то, поинтересовавшись возможностями, можно получить компенсацию.

Тем, кто ездит поездом по Литве

Ева Стрункене – ассоциированный юрист адвокатского юридического общества TRINITI LT, напоминает, что в случае опоздания поезда (если он не вовремя прибывает на начальную станцию), пока вы ожидаете, вы имеете право получить информацию о происходящем. Если вы более часа ждете опаздывающий поезд, вам должны предложить бесплатные пищу и освежающие напитки.

Если на станции отбытия из-за опоздания поезда вам необходимо остаться на одну и более ночей, то при наличии физической возможности пассажиру должны быть предложены гостиница или другое место жительствa и транспорт от железнодорожной станции до места размещения. Ну, а если поезд остановлен в пути, то при наличии физической возможности должен быть предложен транспорт от этого поезда до железнодорожной станции или до места цели поездки.

Если поезд опаздывает и в силу этой причины на конечное место прибытия вы доберетесь с опозданием более чем на час, то у вас есть возможность немедленно потребовать деньги за невыполненную поездку или за ее часть. Также у вас есть право выбора следовать другим маршрутом поезда при аналогичных условиях и прежней возможности. Еще одна возможность – ехать другим маршрутом поезда в аналогичных условиях в более позднюю, удобную вам дату, однако не позднее, чем через 48 часов.

Важно и время опоздания

Юрист Стрункене обращает внимание на то, что, не утратив права на поездку поездом, пассажир может потребовать от железнодорожного предприятия компенсацию за опоздание, если из-за опоздания поезда деньги за билет не были возвращены.

«Если поезд опаздывает на час или больше, пассажиру полагается 25-процентная компенсация от стоимости железнодорожного билета. В том случае, если поезд опаздывает на два часа и более, пассажиру полагается возврат 50-процентов цены за билет», – поясняет юрист.

Пассажирам, имеющим проездные билеты, в случае опоздания поезда полагаются компенсации такого же размера от цены, уплаченной за билет, рассчитанной на одну поездку в один конец.

Возврат денег за железнодорожный билет или компенсация выплачиваются в течение одного месяца с предъявления заявления пассажира железнодорожному предприятию. Компенсация не выплачивается, если об опоздании поезда пассажир был предупрежден до покупки билета, или если он прибыл другим поездом или, изменив маршрут, с опозданием менее 60 минут.

Поездки поездом по Европе

Стрункене напоминает, что права железнодорожных пассажиров обычно применяются при всех поездках поездом, а также на услуги железных дорог во всем Евросоюзе.

Если вам сообщают, что в конечную точку маршрута вы прибудете с опозданием хотя бы на час, то вы имеете право изменить планы поездки и потребовать немедленно вернуть уплаченные за билет деньги. Также вы имеете право быть доставленным в начальную точку поездки, если из-за опоздания ваша поездка теряет смысл, или чтобы вас как можно раньше доставили в конечную точку поездки.

Пассажирам также полагаются бесплатное питание и освежающие напитки пропорционально времени ожидания, а если вы решите, что настало время для ночлега, то имеете право на бесплатный ночлег. Если все-таки решаете продолжить поездку или согласны отправиться в конечную точку прибытия на альтернативных транспортных средствах, то также имеете право на компенсации, размеры которых не отличаются от применяемых в Литве.

Компенсации и за багаж

Если при поездке по Европе зарегистрированный вами багаж теряется или подвергается порче во время поездки, вы также имеете право на компенсацию. Если вы докажете стоимость содержания багажа, компенсация может составить до 1300 евро за единицу зарегистрированного багажа. Если же не сможете доказать стоимость, то в любом случае вам полагается компенсация в 330 евро.

В случае несчастья, если из-за аварии поезда пассажир погибает или получает ранения, он или находящиеся на его содержании лица имеют право получить не превышающую 1500 евро компенсацию за потерянный или поврежденный как зарегистрированный, так и не зарегистрированный ручной багаж.

Если в результате аварии поезда сам пассажир будет ранен или погибнет, он или находящиеся у него на содержании лица имеют право получить компенсацию на покрытие расходов, связанных с неотложными потребностями его или находящихся на его содержании лиц. Часть компенсации может быть выплачена раньше – в течение 15 дней после аварии. В случае гибели эта предварительная выплата составляет не менее 21 тыс. евро за человека.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1193) 4 января, Компенсация, Поезд