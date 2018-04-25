Оппозиция блокирует поправки к закону о защите детей – не зарегистрировалась голосовать

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Во вторник парламентская оппозиция блокировала принятие поправок к закону об основах защиты прав ребенка: после того, как правящие ввели критерий значительного ущерба для здоровья, оппозиция не зарегистрировалась для голосования по принятию проекта.

На голосовании о принятии закона в целом зарегистрировались 68 депутатов. На стадии принятия закона в голосовании должны принять участие не менее половины членов сейма, то есть 71 парламентарий, поэтому голосование было отложено.

Во вторник при постатейном голосовании по закону было одобрено предложение лидера правящих «аграриев» Рамунаса Карбаускиса о критерии значительного ущерба здоровью. Основной комитет по этому законопроекту — Комитет по социальным делам и труду выступил против.

В этом предложении предусматривается, что ребенка забирают у родителей, попавших в специальное поле зрения, если они «не прилагают усилий по изменению своего поведения, в семье остается реальная опасность физической или психической безопасности ребенка, которая может повлечь значительный ущерб здоровью или угрожать его жизни».

На заседание в связи с этой формулировкой по инициативе оппозиции был вызван министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. Он заявил, что при введении дополнительных критериев возникает риск того, что специалистам придется выбирать – защищать ребенка или себя.

«Введение значительного ущерба не создает риска оправдания насилия над детьми. Риск создает не само введение значительного ущерба, а то, что возникает больше факторов, которые должен будет учитывать работник», – сказал он.

Значительный ущерб здоровью определен как следствие физического, сексуального, психологического насилия над ребенком или как следствие отсутствия заботы о ребенке, следствие ситуации, когда ребенок становится свидетелем насилия, и выражается в нарушении физического и психического здоровья ребенка, его нормального развития.

Закон об основах защиты прав ребенка меняется после резонанса, возникшего в обществе в связи с детьми, изъятыми из семей.

BNS