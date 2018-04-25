Оппозиция напомнила мэру о Цвирке 

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Оппозиция горсовета Вильнюсского самоуправления обвиняет мэра столицы Ремигиюса Шимашюса в том, что он «отложил в долгий ящик» призыв специальной группы в связи с переносом памятника писателю Пятрасу Цвирке из центра столицы.

Рабочая группа, в состав которой вошли политики самоуправления, историки, исследователи культуры, в апреле оценила роль писателя в деле утверждения советской власти в Литве в годы Второй мировой войны.

«Наша группа приняла решение убрать памятник Цвирке, это решение и выводы передали мэру, а он отложил его в долгий ящик», – сказала новостному агентству BNS председатель группы, консерватор Пауле Кузьмицкене.

«Именно с его стороны ждали первый шаг, чтобы были предприняты какие-то действия», – сказала политик.

Рабочая группа постановила, что место, где сейчас стоит памятник, должно остаться местом для общественных нужд и открыть новые возможности социально-культурного выражения. Пятрас Цвирка в 1940 году вступил в Компартию, был депутатом марионеточного народного парламента Литвы, а своим творчеством способствовал укреплению советской власти в стране.

Р. Шимашюс заметил, что этот вопрос сейчас не обсуждается, поскольку «сейчас в городе есть более серьезные работы».

«Сейчас этого вопроса нет ни в политической, ни в административной повестке. Мэр ни за, ни против переноса, просто он считает, что сейчас в городе есть более серьезные работы, нежели снос памятников», – сказал BNS пресс-секретарь мэра Александрас Зубряковас.

Глава городского самоуправления предлагал оппозиционным политикам самим регистрировать соответствующий проект резолюции. Однако Кузьмицкене сказала, что это противоречит принципам рабочей группы, и обвиняет мэра в том, что он «не проявляет политическую смелость».

«Сама рабочая группа была создана распоряжением мэра, мы отвечает перед мэром, проводим другие работы, которые не относятся к инициативам группы, – сказала она. – Поскольку в группе есть представители разных партий, групп общества, это общее дело, а не вопрос одного члена горсовета».

По ее мнению, «мэр не продемонстрировал политическую смелость. Я сомневаюсь, может ли он это сделать, ведь такие решения требуют определенной решительности. Скорее всего, мэру этого не хватает».

Памятник П. Цвирке стоит в центре Вильнюса, в одноименном сквере на перекрестке улиц Пилимо и Паменкальне.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ