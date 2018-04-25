Оппозиция обратилась в КС по поводу референдума о сокращении числа членов сейма Литвы

🔊 Воспроизвести

Оппозиционные фракции собрали подписи для обращения в Конституционный суд (КС) с просьбой дать оценку новому Закону о референдуме, а также объявленному правящими референдуму о сокращении числа членов сейма Литвы.

«Мы обращаемся в КС, потому что сам суд обратил внимание на то, что Закон о референдуме, который был изменен в декабре прошлого года, может не соответствовать конституционным нормам», — сказал BNS глава парламентской фракции Союза отечества — Христианских демократов Литвы (СО — ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис.

«Закон о референдуме должен подвергаться изменениям как конституционный закон, и этот факт нужно рассмотреть глубже и ответить, приглашаются ли люди голосовать на референдум, соответствующий Конституции. В моем понимании, не соответствующий, но подождем заключения КС», — аргументировал лидер консерваторов.

Обращение в КС подписали представители оппозиционных консерваторов, либералов, социал-демократов и несколько членов Смешанной группы членов сейма. Уже собрано 29 необходимых для обращения в КС подписей членов сейма, сбор подписей продолжается.

В инициируемом консерваторами обращении поднимается вопрос, не противоречит ли Конституции вступивший в силу с января Закон о референдуме в новой редакции, а также — объявленный на его основании референдум о сокращении числа членов сейма.

Оппозиция просит КС ускорить рассмотрение дела, потому что «на основании вероятно противоречащих Конституции правовых актов могут быть приняты очень важные решения, правовая сила которых впоследствии может быть обоснованно подвергнута сомнению».

Сейм объявил о проведении референдума о сокращении числа парламентариев со 141 до 121. Он должен состояться 12 мая вместе с президентскими выборами.

«Аграрии» говорят, что так выполняют свои обещания, потому что это было предусмотрено в их программе. Оппозиция называет эту инициативу популистской.

BNS