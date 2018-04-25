Оппозиция подписала соглашение о лидере

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В пятницу главы парламентских фракций Союза Отечества -Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов), Либерального движения и Литовской социал-демократической партии подписали соглашение об оппозиционном лидере.

По соглашению, представители оппозиционных фракций сейма будут занимать этот пост по принципу ротации.

«Мы перешли, возможно, для кого-то речку покрупнее, а для кого-то не такую глубокую, но мы нашли общий язык, надеюсь, что эта общая работа станет более интенсивной», – сказал журналистам в сейме лидер крупнейшей оппозиционной фракции СО-ЛХД Габриэлюс Ландсбергис.

Во время этой парламентской сессии пост лидера оппозиции будет принадлежать старосте фракции Либерального движения Виктории Смилите-Нельсен. На время осенней сессии этот пост займет социал-демократ, а на время осенней и весенней сессии следующего года эта должность достанется фракции консерваторов.

В. Чмилите-Нельсен отметила, что соглашением о коалиции оппозиционных фракций создается объединение «против инициатив правящего большинства, направленных на ограничения демократии, на оказание давления на СМИ, на различные запреты по ограничению общественных прав».

«Мы будем стремиться к тому, чтобы голос оппозиции был слышен, чтобы с нами считались», – сказала депутат.

Социал-демократ Юлюс Сабатаускас сказал, что различные фракции «могут объединиться во имя прав человека, во имя демократии, во имя верховенства закона».

«Может возникнуть вопрос, почему только сегодня? Не только потому, что сейчас середина срока полномочий. Ситуация такова, что основные партии правящего большинства практически стали более агрессивными», – утверждает политик.

У Либерального движения сейчас в сейме 12 представителей в сейме, у социал-демократов -8, у консерваторов -32, однако два либерала вскоре покинут сейм. Виталиюс Гайлюс избран мэром Йонишкес, а Арунас Гялунас победил на конкурсе главы Художественного музея Литвы.

Согласно уставу сейма, если оппозиционная фракция или их коалиция объединяет более половины членов сейма, принадлежащих парламентскому меньшинству, то староста такой фракции считается главой коалиции или лидером оппозиции. Лидер оппозиции пользуется дополнительными правами, предусмотренными в уставе, входит в правление сейма.

BNS