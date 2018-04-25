Оппозиция: премьер пользуется служебным положением

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Лидер оппозиционного Союза Отечества — Литовских христианских демократов (СО-ЛХД) Габриэлюс Ладсбергис утверждает, что премьер Саулюс Сквярнялис, заявивший о намерениях баллотироваться в президенты во время рабочей поездки в воспользовался служебным положением.

«Премьер даже представившись в Русне воспользовался служебным положением. Как его транспорт, так и сопровождение, советники, зарплаты которых оплачиваются за счет госсредств, наших средств — налогоплательщиков, вносят вклад в его кампанию», – заявил в четверг журналистам Г. Ландсбергис.

«Я считаю, что это непрозрачно, неправильное, премьер не должен в будущем создавать такую видимость, и покинуть занимаемый пост, чтобы конкурировать на равных правах с кандидатами, которые на сегодняшний день уже заявили о своем участии»– сказал представитель оппозиции.

Он сказал, что партия обратиться в Главную избирательную комиссию с просьбой оценить действия премьера, одновременно выразив надежду на то, что премьер «найдет в себе порядочность и не будет продолжать неправильно начатую линию поведения».

Г. Ландсбергис также отметил, что в заявлении С. Сквярнялиса о намерениях баллотироваться «нет никакого сюрприза», поскольку этого можно было ожидать после прежних заявлений лидера правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса.

Лидер оппозиционного Либерального движения Эугениюс Гянтвилас отметил, что решение С. Сквярнялиса баллотироваться остановит работу правительства.

«Я желаю успеха уважаемому Саулюсу, но не знаю, может ли он пробиться в тандем идущих в первый тур, однако с точки зрения ведения государственных дел, я бы хотел, чтобы премьер не баллотировался. Мне хочется, чтобы премьер занимался государственными делами в правительстве», – сказал BNS Э. Гянтвилас.

«Сейчас будут замешаны очень много вещей, возникнет много неясностей, говорит ли он (С. Сквярнялис – BNS) как распоряжающийся государственными делами, или как кандидат в президенты. Оппоненты все будут оценивать критически, придираться к премьеру, правительственная работа станет не результативной и для меня все же основной критерий — я выступаю за эффективно работающее правительство», – сказал лидер либералов.

В четверг, во время посещения Шилутского района, на встрече с жителями Русне С. Сквярнялис заявил, что намерен баллотироваться на предстоящих в мае президентских выборах. Премьер сказал, что хочет, чтобы в «государстве было согласие между властями», поскольку это позволит слаженно воплощать правительственную программу.

На следующей неделе политик должен получить формальную поддержку ЛСКЗ.

С. Сквярнялис не является членом этой партии, однако с этой партией участвовал в парламентских выборах, она делегировала его в главы правительства.

Первый тур выборов состоится 12 мая, а второй, если потребуется, состоится 26 мая.

BNS