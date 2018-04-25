Оппозиция «пробила брешь для беженцев», приоткрыв для них границы Австралии

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Правящая партия Австралии потерпела поражение в парламенте при обсуждении проблемы беженцев: оппозиционеры и независимые депутаты объединились и «провели» закон, в рамках которого просители убежища получат облегченный доступ к медицинской помощи.

Данный закон поддержали 75 членов нижней палаты парламента – 74 проголосовали против, пишет во вторник, 12 февраля, новостное агентство The Associated Press.

Глава правительства Австралии Скотт Моррисон заявил, что этот закон пробьет брешь в жесткой политике страны в отношении беженцев, которые добираются до австралийских берегов. «Новый закон совершенно неприемлем – он лишь ослабляет наши границы», – приводит издание слова премьера.

До сих пор, согласно законам Зеленого континента, искатели убежища, пытающиеся проникнуть в Австралию морским путем, помещались в лагеря беженцев, расположенные на острове Манус, Папуа-Новая Гвинея и на территории Республики Науру – карликового государства на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана площадью 21,3 кв.км и населением 10.261 человек, провозгласившей независимость в 1968 году.

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